أمطار غزيرة وأجواء شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

ويتوقع المركز العربي للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار في معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية، فضلاً عن حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية.

وأضاف المركز في نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في ساعات الظهيرة والمساء في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المملكة والتي تشمل أجزاء من المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية والطائف ومن مكة والمدينة وتبوك.

الطقس الحار

كما يُتوقع أن يسود طقس دافئ إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة، بينما يظل معتدلاً في المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في غرب وشمال غرب المملكة وشدتها في الجنوب الغربي خلال الفترة. الايام القليلة القادمة.

تكون غيوم ورياح تسقط

وفيما يتعلق بتكوين السحب، من المتوقع أن تتشكل عواصف مطرية تشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية تمتد إلى الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والقريات.

من المتوقع أن تهبط الرياح وتصاحبها عواصف رعدية، والتي ستشكل غبارًا محليًا في أجزاء من غرب وجنوب غرب وشمال غرب المملكة.