أمطار موسمية غزيرة متوقعة في السعودية و5 دول عربية

حذر المركز العربي للأرصاد الجوية من تطورات كبيرة من حيث التنبؤات الجوية في المنطقة خلال الثلث الأخير من شهر يوليو الحالي 2022 م وتتمثل هذه التطورات بدخول الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية بسلسلة طويلة ومتتالية من تقلبات الطقس القاسية وارتفاع فرص هطول الأمطار الغزيرة مع الرعد وتدفق الأودية والسيول في عدة دول عربية.

أمطار موسمية غزيرة

وتوقع المركز أن يشمل هذا الإنذار المبكر 6 دول عربية كبرى هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات واليمن والسودان وجيبوتي نتيجة تحول الفاصل المداري شمالا وتدفق الرطوبة. – التيارات الهوائية المشبعة القادمة من المناطق المدارية والتي تولد اضطرابات مناخية شديدة وأمطار غزيرة.

العواصف الركامية فوق مرتفعات جبال الحجر

من المتوقع أن يؤثر تدفق الرطوبة المدارية إلى المنطقة بشكل مباشر على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية واليمن، مما يتسبب في تكوين مجموعات من العواصف فوق جميع المناطق الساحلية المواجهة لبحر العرب. أجزاء من الداخل عمان والإمارات، بالإضافة إلى ظهور مجموعات من العواصف الرعدية فوق سلسلة جبال الحجر، وأجزاء من الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، والتي تمتد على فترات باتجاه الجزء الجنوبي وشرق منطقة الرياض، وربما الأحساء بالمنطقة الشرقية.