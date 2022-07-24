أمل الشهراني تكشف ديانة أبنائها وزوجها

امتنعت النجمة السعودية، أمل الشهراني، على مواقع التواصل الاجتماعي، عَنّْ الحديث عَنّْ ديانة زوجها الأجنبي، لكنها قررت أخيرًا التحدث عَنّْ الموضوع بعد أن شكك أحد متابعيها فِيْ الدين الذي ستربي به ابنها.

أمل الشهراني شاركت مع متابعيها على تطبيق سناب شات مقطع فِيْديو تجيب فِيْه على سؤال المتابعة كتبت فِيْه لو رزقك ربي هل تعلمه الإسلام أو المسيحية أريدك أن تجيب ” Y parece que a Al-Shahrani le gustó la forma en que se hizo la pregunta, y respondió “Me gustaría responder la pregunta porque es una especie de aceptación del otro, y esta es una cosa muy hermosa por la cual los saludo mucho, شكرا.”

وتابعت “أول ما أكون مسلمة .. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله”.

وأكد أن أولاده مسلمون بعمق، لأنهم يذكرون الله ويخافونه عَنّْدما يتحدثون عَنّْ الموت، ويشهدون على أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

أما زوجها “جوني”، فقالت إنه لم يسلم بعد، بل يتصرف كَمْسلم، ويتجنب المحرمات، ولا يشرب الخمر، قائلة “أتمنى أن يكون أكثر إسلامًا مني، لكنه لم يسلم. ومع ذلك أعلن إسلامه، لأن كل ما يفعله فِيْ حياته إسلامي، فهُو لا يشرب الخمر “. إنه لا يفعل أي شيء من المحرمات “.

فِيْ الختام، أوضح أنه لا يخطط لإنجاب أطفال فِيْ المستقبل.

وكانت الشهراني قد احتفلت بعيد الأضحى مع أطفالها الثالثين، فِيْ ظهُور نادر لهم، والتقطت صورة سيلفِيْ أثناء وجودهم فِيْ كاليفورنيا، حيث استراح ابنها على كتفها، بينما وقفت الابنة الكبرى بجانبها والثانية. كان وراءهم.

وعلقت أمل الشهراني على الصورة قائلة “عيد سعيد .. أشكركَمْ على حبك والدعوات الجميلة التي تحيط بي وبعائلتي. أحبك”.

وعَنّْ اختطاف أطفالها من والدها، نشرت مقطع فِيْديو قالت فِيْه “وصلنا إلَّى نقطة كان أطفالي فِيْها بمفردهم وسافر وتركتهم وشأنهم، وأنني أم سيئة … أنت وهِيْ. متواجدين معًا لمدة 9 أشهر ودخلوا المستشفى وغادروهما، هل أنت من تكبدت 17 عامًا من الخلافة والتعليم والمشكلات .

وأضاف ردا على تعليق أحد المتابعين الذي كتب “يجب أن نقول لوالده المسكين أنني خطفت الأطفال”. فأجابت أبوه شرطي … والده شرطي. هل سأختطف أولاد شرطي صبور ”، مؤكداً أنه يحب أولاده، ولذلك فهُو يحب والده ويتمنى له الخير من أجل أبنائه.