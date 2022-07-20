أمل العوضي تستعرض فستانها القصير بأحدث ظهُور.. والبعض يشبهها بهِيْفاء وهبي

لفتت الفنانة الكويتية أمل العوضي الأنظار بمقطع فِيْديو ظهرت فِيْه برشاقة بفستان قصير وإطلالة وصفها جمهُورها بالجرأة.

ظهرت العوضي، عبر حسابها الخاص على سناب شات، بفستان أبيض قصير نسقته مع سترة بيضاء، إلَّى جانب حقيبة فضية لامعة، واعتمدت حذاء بكعب عال شفاف.

فبينما وصف البعض إطلالة أمل العوضي بأنها جريئة، رأى آخرون أنها جميلة جدًا ومميزة وملفتة للنظر، فِيْما اعتبر البعض أيضًا أنها كانت تستعرض تحول ملامحها إلَّى نسخة للفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي.

ليست هذه هِيْ المرة الأولى التي تثير فِيْها أمل العوضي الجدل بإطلالاتها، فمنذ أسبوع ظهرت الفنانة الكويتية على حسابها على إنستجرام وارتدت فستانًا قصيرًا وضيقًا، تتزين بسلاسل ذهبية راقية من أسفل، وارتدت أيضًا عالياً- حذاء بكعب عالٍ وترك شعرها الأسود المتوسط ​​الطول معلقًا خلف ظهرها.

وتجدر الإشارة إلَّى أن النجم الكويتي الشاب ابتعد عَنّْ عالم التمثيل منذ سنوات وتحديداً عام 2022، حيث كان آخر أعماله على مستوى الدراما التليفزيونية مسلسل “هام نوية” من تأليف نوف المضف وإخراج. عيسى دياب.

وبطولة أمل العوضي، إلَّى جانب كوكبة من نجوم الدراما الخليجية مثل سعاد عبدالله، الراحلة انتصار الشراح، سليمان الياسين، فهد العبد المحسن، فاطمة الصافِيْ، حسين المهدي، ريم ارحمة، ليلى عبد الله، أميرة محمد، عبد الله الطراوة، يوسف محمد.