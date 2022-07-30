أمل بوشوشة توثق أجواء احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها

احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بعيد ميلادها مع أصدقائها وقليل من المقربين منها، ووثقت مجموعة من الفِيْديوهات الخاصة بالاحتفال عبر ميزة الأستوري على حسابها على إنستجرام، وكتبت “عيد ميلادي”.

وشكرت الفنانة صديقاتها على الاحتفال بعيد ميلادها، وعلقت “merci beocuo”.

احتفل بوشوشة بعيد ميلاده بكعكتين مغطاة بالقشدة البيضاء، لكن إحداهما كانت مزينة بأقحوان أبيض مركزها أصفر، والأخرى بالورود ذات المركز الوردي، وفِيْ الأسفل كانت مكتوبة “عيد ميلاد سعيد”. قوالب

وظهرت بوشوشة فِيْ مقاطع الفِيْديو مع صديقاتها وبعض الأقارب، على أنغام الأغنية الشهِيْرة “عيد ميلاد سعيد” وسط تصفِيْق الجمهُور، واختارت الفنانة ارتداء فستان قصير أسود من “الجينز” باطلالة بسيطة. تطبيق القليل من مستحضرات التجميل وكذلك تصفِيْف الشعر.

على الصعيد الفني، يواصل بوشوشة جني ثمار نجاح عمل “جميل بثينة”، الذي عرض لأول مرة فِيْ الرياض مؤخرًا، وشارك فِيْه البطولة مع الفنان السوري سامر إسماعيل.

وشاركت الفنانة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بعض الصور والمقتطفات من المسرحية، بالإضافة إلَّى الأعمال من وراء الكواليس والبروفات المسرحية، معربة عَنّْ سعادتها الكبيرة بلقاء جمهُورها فِيْ السعودية.

وتغيبت بوشوشة عَنّْ المشاركة فِيْ دراما الموسم الماضي من رمضان، فِيْما كان آخر أعمالها مسلسل “وسط البلد” عام 2022، من إخراج زهِيْر قانوع، وتأليف كلود أبو حيدر، والذي لعبت فِيْه دور “جولي”. كَمْا شارك فِيْ مسلسل “على المغسلة الساخنة” بدور “هند”، إخراج سيف الدين السبيعي، وتأليف يامن حجالي وعلي وجيه، إنتاج عام 2022.

وتحدث بوشوشة فِيْ تصريحات سابقة عَنّْ الصعوبات التي واجهها فِيْ العمل فِيْ بيئة الدراما السورية ومنها صعوبة اللهجة وصعوبة إتقانها بشكل صحيح. الأمر الذي استغرق منها الكثير من الوقت والتركيز لإتقانها، لكنها شددت على ميزة الدراما السورية لشهرتها قائلة “أنا ابنة الدراما السورية”.