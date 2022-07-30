أمل بوشوشة.. هذا ليس اسمها الحقيقي وترفض الاستعراض المجاني‎‎

أصبحت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة اسمًا لامعًا فِيْ عالم التمثيل، حيث تتبعت خطًا لافتًا بدأ عام 2010 مع الممثل السوري جمال سليمان فِيْ مسلسل “ذاكرة الجسد” لينطلق بقوة بعد ذلك، مع العديد من الأوراق. . التي كشفت عَنّْ موهبته وأدواته التمثيلية.

بوشوشة الذي يبلغ الأربعين من عمره حاليًا لديه 17 مسلسلًا فِيْ رصيده، بالإضافة إلَّى مشاركته فِيْ مسرحية (جميل بثينة) التي تجسد قِصَّة الحب الشهِيْرة للشاعر جميل بن معمر وحبيبته بثينة بنت حيان، بالإضافة إلَّى لأعمال أخرى.

ولدت أمل، واسمها الأصلي أمل، فِيْ وهران بغرب الجزائر، ونشأت محبة للفن والموسيقى.

بعد الانتهاء من المدرسة، غادرت أمل الجزائر إلَّى فرنسا لإكَمْال دراستها الجامعية والحصول على شهادة فِيْ “العلوم الإنسانية”.

شق النجم الجزائري طريقه إلَّى الفن من خلال برنامج “ستار أكاديمي 5” الموسم الخامس، وكان الهدف من الانضمام إليها صقل موهبته، فغنى مع العديد من النجوم مثل الراحل وديع الصافِيْ، نجوى كرم. ونوال الزغبي والشاب خالد وهِيْفاء وهبي وغيرهم من كبار النجوم. بعد تخرجه فِيْ ستار أكاديمي 5، دخل عالم التقديم التلفزيوني.

تزوجت أمل بوشوشة فِيْ 9 أغسطس 2015 من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة الذي يعتبر من أثرياء مدينة النبطية الجنوبية ويعمل بين الجابون فِيْ إفريقيا والصباح الجزائري بلبنان. فِيْ 7 أبريل 2017، أنجبت طفلها الأول وأطلقوا عليها اسم “ليا”.

بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، نرصد العديد من محطات أمل بوشوشة من خلال مقطع فِيْديو، بالإضافة إلَّى العديد من التصريحات التي أدلت بها خلال ظهُورها فِيْ مناسبات إعلامية مختلفة.