أمل عرفة تحتفل بنجاح “شرف” بعد الحلقة الأخيرة.. والمتابعون يتفاعلون

احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة، بختام مسلسل ديكاثلون للكاتبة ديانا جبور والمخرج ماجد الخطيب.

وقارنت عرفة تصويرها لشخصية “آسيا” في المسلسل بالفنانة التي ترسم لوحة، مشيرة إلى أن الدور جعلها متعبة ومرتاحة في نفس الوقت، وأن “آسيا” ساعدتها على تحديث أدواتها وتجديد روحها. . منذ أن كانت مكتوبة بالحبر على الورق.

وأشادت الفنانة بمخرج المسلسل ماجد الخطيب، في إشارة إلى دوره الكبير في إيجاد جوانب وزوايا جديدة للطرح، وباركه على هذا النجاح الباهر رغم صغر سنه وحداثته. كما تعلم من تجربته معه العديد من الأشياء الجديدة والمعرفة والمهارات.

وأعلن انتهاء الرحلة إلى “آسيا” بشكل خاص والمسلسل بشكل عام، على أمل ألا تحدث جرائم شرف في أي مكان في العالم.

كتبت أمل عرفة “هناك شخصيات عندما أعمل مع شعور أنني أرسم لوحة … آسيا كانت رسومي التي أرهقتني وراحتني، وجددت روحي وأدواتي بورقة مهمة ونظرة جديدة للعين”. تجولت أنا وهذه العين في محلات جوا الروح. لم أقترب من ذلك في وظيفتي من قبل “.

وأضافت ماجد الخطيب مبروك كنت مع مخرج جديد وكنت صغيرا في عمرك (عمر ابني) لكنني تعلمت منك الكثير لانك يا ماجد المهم وانتهيت من فيلم آسيا اليوم. ” القصص وبدأت بأمل ما نسمعه عن جريمة شرف على وجه الأرض.

ورفقت عرفة المنشور بصورة لها من مراحل العشاري في اشارة الى صفحة المخرج ماجد الخطيب.

من جهته رد الخطيب على مدح عرفة واصفا إياها بأنها شريكة طيبة ومهتمة، معربا عن فخره ببدء مسيرته الإخراجية بتجربة مع فنانة مبدعة مثل عرفة، معلقا “لم يكن هناك يوم كنت فيه كنت حليفي وشريكي الشغوف، وأنا فخور بانطلاق تجربة وحدتني “.

فيما أشادت كاتبة المسلسلات ديانا جبور بأداء أمل عرفة وعلقت قائلة “حلقت وخلقت”، تمنت الفنانة السورية نادين خوري لها التوفيق “نجاح دائم”. سلاف فواخرجي، الفنان والكاتب يامن حجالي، صفاء رقماني، مازن المعظم، الإعلامي مصطفى آغا، فرح يوسف وغيرهم من الفنانين السوريين واللبنانيين.

وأشادت تعليقات وتفاعلات عديدة بإبداع أداء عرفة وبساطته، بالإضافة إلى احترافية العمل من حيث النص والتوجيه والممثلين، مؤكدة على حاجة المجتمعات العربية لهذا النوع من الدراما التي تقدم الواقع.

وتفاعل المتابعون مع أحداث الحلقة العاشرة والأخيرة من المسلسل، حيث رأى العديد من المتابعين أن النهاية كانت منطقية وتتوافق مع أسلوب المسلسل والفكرة التي أثيرت، مما يبرز الإبداع الكبير في العنصر البصري المبهر في المسلسل. الاتجاه. بالإضافة إلى الأداء الاحترافي للغاية للفنانين بقيادة أمل عرفة والفنانة السورية جوان خضر.

وفقًا لبعض المتابعين ؛ من الضروري التركيز على إنتاج أعمال متشابهة من حيث المحتوى والعرض التقديمي بطريقة بسيطة ومثيرة للاهتمام في نفس الوقت.

ومنهم من تعاطف مع نهاية “إيمان” على يد والدها المجرم، خاصة مع الأسلوب الوحشي لقتلها حسب بعض التصنيف، واستنكروا مصير الفتاة، حيث يفترض أن يكون مصيرها مختلفًا عن ذلك. منها. ظهرت في الحلقة الأخيرة.

شاركت أمل عرفة بعض آراء الجمهور، عبر وظيفة القصة على إنستجرام، مع بعض الصور لكواليس الحلقة. وهكذا ينتهي المسلسل من 10 حلقات، والذي تم عرضه على منصة وياك.

المسلسل بطولة أمل عرفة، صباح الجزائري، جوان خضر، فراس إبراهيم، وائل رمضان، عدنان أبو الشامات، هنا نصور، مجد فضة، روبن عيسى، عبير شمس الدين، فتح سلمان وغيرهم من نجوم الدراما. .