أمل عرفة وجورج خبار يشوقان لمسلسل “براندو الشرق”.. والنجوم يتفاعلون

وثق النجمان أمل عرفة وجورج خبر الملصق الرسمي لمسلسلهما الجديد “براندو الشرق” تأليف جورج خباز وإخراج أمين درة عبر حساباتهما الرسمية على إنستجرام، وأرفق الملصق بالتعليق ” براندو الشرق سيكون قريبا فِيْ شاهد “.

وتفاعل عدد من الفنانين مع تعليقات عرفة وبيكر، منهم الفنانة السورية نازلي الرواس التي اعتبرت عرفة نجمتها المفضلة وتمنى لها التوفِيْق، وكتبت للفنانة “حظا سعيدا دائما نجمتي المفضلة”.

كَمْا تفاعلت الفنانة اللبنانية إيمي صياح والفنانة السورية سلاف فواخرجي والإعلامي السوري مصطفى الأغا والفنانة هفال حمدي ورواء السعدي وجوان خضر، مع منشور أمل عرفة وجورج خباز. .

وحظي المنشوران بتعليقات من المعجبين، الذين تمنوا النجاح لعرفة وخباز فِيْ تجربتهما الدرامية الجديدة، خاصة مع وجود روح الدعابة والحس الكوميدي فِيْ كليهما.

كَمْا شاركت عرفة وبيكر الملصق عبر خاصية قِصَّة إنستجرام، فتفاعلت الفنانة الفلسطينية السورية شكران مرتجى مع الملصق، ونشرت عبر نفس الميزة على حسابها على إنستجرام، متمنين التوفِيْق للفتيات. . ” ورد عرفة وبيكر على شكران بمشاركة ردهما مرة أخرى.

كَمْا أشاد الكاتب السوري رامي كوسا بالفنانين، حيث شارك بوستر المسلسل، معربًا عَنّْ فخره الكبير فِيْ العمل معهم ومتمنياً لهم التوفِيْق، قائلاً “نجم ونجم، أرى ارتباطاتي الحالية والمستقبلية معكَمْ. جيد. الحظ. “، الأصدقاء”.

وبحسب تصريحات خباز خلال لقائه بـ “سكاي نيوز عربية”، فإن مسلسل “براندو الشرق” ينتمي إلَّى ما يعرف بالكوميديا ​​السوداء، ويتكون من 10 حلقات مترَابِطْة تدور حول نفس الموضوع، واسمه الأصلي. كان “البحث عَنّْ براندو إيست”.

واعتبر المسلسل بمثابة عودتها إلَّى عالم الدراما التليفزيونية، مما يبرز أهمية العمل إلَّى جانب الفنانة السورية أمل عرفة.

كَمْا أعربت عرفة عَنّْ سعادتها بخوض تجربة جديدة مع بيكر والتعاون مع بعضها البعض، من خلال عدة منشورات سابقة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.