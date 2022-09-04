قد يجد خبراء المناخ أملًا متجددًا الآن، مع بناء مقبرة لانبعاثات الكربون على الشواطئ الجليدية لبحر الشمال.

وبحسب وكالة فرانس برس، فمن المحتمل أن يتلقى الموقع قريبًا جزءًا صغيرًا من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه القطاع الصناعي الأوروبي لتجنب الوصول إلَّى الغلاف الجوي.

لطالما كان يُنظر إلَّى مسار احتجاز الكربون وتخزينه على أنه معقد ومكلف تقنيًا وذو فائدة قليلة. اليوم، ومع ذلك، فقد أصبح شائعًا على كوكب يكافح من أجل تقليل الانبعاثات وسط حالة طوارئ مناخية.

على جزيرة بالقرب من بيرغن (غرب النرويج)، فِيْ منطقة أوجاردن، يتلقى مصنع قيد الإنشاء فِيْ غضون بضع سنوات أطنانًا من ثاني أكسيد الكربون المسال، يتم نقله من القارة الأوروبية بواسطة السفن بعد التقاطه فِيْ مداخن المصانع.

بعد ذلك، يتم ضخ ثاني أكسيد الكربون عبر خط أنابيب فِيْ التجاويف الجيولوجية على عمق 2600 متر تحت قاع البحر، على أمل البقاء هناك إلَّى الأبد.

يقول مدير المشروع سفِيْري أوفِيْرا إنه “أول مرفق نقل وتخزين مفتوح فِيْ العالم، مما يسمح لأي منتج لثاني أكسيد الكربون قام بالتقاط انبعاثاته برؤيتها يتم نقلها وتخزينها بشكل دائم وآمن”.

تمتلك النرويج، وهِيْ الشركة المصنعة الرئيسية للمواد الهِيْدروكربونية فِيْ أوروبا الغربية، أكبر سعة تخزين لثاني أكسيد الكربون فِيْ القارة الأوروبية، وخاصة فِيْ حقول النفط المستنفدة.

محطة Oegaarden هِيْ جزء من مشروع “Langscape” (الذي يشير باللغة النرويجية إلَّى سفن الفايكنج). مولت أوسلو 80٪ من المرافق، وقدمت 1.7 مليار يورو لتطوير مسار احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

من المتوقع أن يرسل موقعان فِيْ منطقة أوسلو – مصنع للأسمنت ومحطة لتحويل النفايات إلَّى طاقة – ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجهان من أنشطتهما إلَّى مصنع Oegarden.

لكن المشروع فريد أيضًا من الناحية التجارية، حيث يتيح للصناعيين الأجانب الفرصة لطرد ثاني أكسيد الكربون من عملهم.

للقيام بذلك، أقامت مجموعات Equinor و Total Energy و Shell Energy شراكة تسمى Northern Lights، والتي ستكون أول خدمة نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود فِيْ العالم عَنّْدما تبدأ العمليات فِيْ عام 2024.

فِيْ الأيام الأخيرة، تم الانتهاء من مرحلتين مهمتين فِيْ عملية تشغيل مسار احتجاز الكربون وتخزينه فِيْ النرويج.

أعلن أعضاء شراكة الشفق القطبي الشمالي يوم الاثنين عَنّْ أول اتفاقية تجارية عبر الحدود لنقل وعزل 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا فِيْ مصنع هُولندي لمصنع يارا للأسمدة، بدءًا من عام 2025.

فِيْ اليوم التالي، كشفت شركة Equinor وشركة Wintershall Dea الألمانية عَنّْ مشروع لبناء خط أنابيب بطول 900 كيلومتر يهدف إلَّى نقل ثاني أكسيد الكربون من ألمانيا إلَّى النرويج للتخزين. وهناك مشروع مماثل مع بلجيكا فِيْ طور الإعداد.

لكن مسار احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ليس حلاً سحريًا فِيْ مواجهة الاحتباس الحراري.

فِيْ المرحلة الأولى من شراكة الشفق القطبي الشمالي، سيمتص المشروع 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وسيمتص لاحقًا ما بين خمسة وستة ملايين طن.

وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، سجل الاتحاد الأوروبي 3.7 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فِيْ عام 2022، والتي أثر خلالها تفشي Covid-19 على القطاع الصناعي.

لكن الهِيْئة الحكومية الدولية المعَنّْية بتغير المناخ ووكالة الطاقة الدولية تعتبران “مسار احتجاز الكربون وتخزينه” ضروريًا لوقف ارتفاع درجات الحرارة.

نشطاء البيئة لا يتفقون على فعالية المشروع. يخشى البعض أن يكون ذلك بمثابة سبب لتوسيع استغلال الوقود الأحفوري وتحويل الاستثمارات القيمة عَنّْ الطاقات المتجددة أو حتى خطر التسرب.

يقول هالفارد رافاند، ممثل Greenpeace النرويج “لقد عارضنا دائمًا مشروع CCS، ولكن بسبب التقاعس فِيْ مواجهة أزمة المناخ، أصبح من الصعب الحفاظ على هذا الموقف”.

“من الأفضل أن يتم استثمار الأموال العامة فِيْ الحلول التي نعرف أنها فعالة ويمكن أن تقلل التكاليف بالنسبة للأشخاص العاديين، مثل عزل المنازل أو تركيب الألواح الشمسية.”

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أكدت فِيْ تقرير فِيْ يونيو الماضي أن النرويج لديها فرص كبيرة لمساعدتها على ريادة العالم فِيْ مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وبالتالي تسريع خفض الانبعاثات من قطاعات إنتاج الوقود والنقل والصناعة.

تقود النرويج الجهُود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من إنتاج النفط والغاز، لا سيما من خلال كهربة المنصات البحرية.

وفقًا للتقرير، تهدف النرويج إلَّى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين 90 و 95 فِيْ المائة بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 1990.