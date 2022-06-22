أمل يتجدد باللقب الغالي.. موعد مباراة الاتفاق والاتحاد الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الاتفاق والاتحاد في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022/2021 ، وضمن مباريات الدوري الثاني أو مرحلة الإياب ، مساء الخميس 23 يونيو 2022 ، على ملعب الأمير محمد بن فهد في. تستضيف مدينة الدمام ، السعودية ، فعاليات المواجهة القوية والنارية ، والتي تجمع فريقي الاتحاد والاتفاق ، ويسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث ، مهما كانت دوافعهما ، مما يجعلها حقًا الأفضل. من الأسبوع التاسع والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

في التغطيات التالية سنناقش بالتفصيل الكواليس وآخر الأخبار وموعد مباراة الإتفاق والإتحاد والقنوات الناقلة بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة ٤٦ من الدوري. الدوري السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الاتفاق مع الاتحاد.

مباراة الاتفاق والاتحاد

بذكريات مباراة الجولة الأولى المثيرة ، يجدد فريقي الاتحاد والاتفاق موعد اللقاء باجتماع جديد.

أسفرت مباراة الذهاب من الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن عودة تاريخية للعميد.

ومع ذلك ، فإن ظروف اجتماع الجولة الثانية مختلفة تماما.

الفارس الدهني يكافح من أجل الهبوط ، وهو بحاجة إلى الفوز ، لتجنب مفاجآت الجولة الأخيرة.

فيما يتشبث النمور بالفوز ، من أجل تتويجهم باللقب التاسع في الدوري السعودي.

وذلك في ظل المنافسة والمنافسة الشرسة من جانب زعيم الهلالي.

نستعرض أولاً ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة الـ29:

ونلاحظ أن مباريات الأسبوعين التاسع والعشرين والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين ستقام جميعها في نفس الوقت.

من أجل تكافؤ الفرص بين الفرق الـ 15 في البطولة (مع التأكيد على الهبوط الرسمي للحزم إلى الدرجة الأولى السعودية).

وتأجلت أقوى مسابقة عربية وخليجية في الأسابيع الماضية لأسباب عديدة.

أبرزها المشاركة الناجحة للمنتخب السعودي الأولمبي في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022.

الذي توج مؤخرا باللقب على حساب المنتخب الأوزبكي.

بالإضافة إلى المباراتين الودية لكولومبيا وفنزويلا للمنتخب السعودي الأول خلال معسكر إسبانيا الماضي.

الذي يأتي في بداية استعدادات الأخضر للمشاركة في مونديال 2022.

نادي الاتفاق

نبدأ تغطيتنا مع نادي الاتفاق السعودي مضيف مباراة الخميس.

وقد شهدت نتائجها تحسنًا نسبيًا في الأسابيع الأخيرة.

خاصة مع وصول الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق.

حاليا ، النواخده يحتل المركز 12 في ترتيب الدوري السعودي.

برصيد 31 نقطة وصافي (-6) أهداف.

في آخر 5 مباريات من الاتفاق في الدوري السعودي ، تمكنت الكوماندوز من جمع 7 نقاط.

بعد الفوز بالتعاون والحزم بنتائج رائعة.

وتعادل إيجابيا مع الفيصلي في الجولة الماضية.

بينما خسر أمام ضمك والهلال.

نادي الاتحاد

في المقابل ، يخوض نادي الاتحاد السعودي الجولتين 29 و 30 من الدوري السعودي للمحترفين ، كمباريات كأس.

الجنرال رغم تساويته مع المتصدر في رصيد النقاط (61) وصافي الأهداف (31).

ومع ذلك ، تفوقت الموجة الزرقاء على الاختلاف في المواجهات المباشرة.

وهذا يمنح الزعيم الآسيوي فرصة عظيمة للاحتفاظ باللقب للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.

📸 | نمونا هذا الثلاثاء pic.twitter.com/SoQ9UCaEqC – نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 21 يونيو 2022

في 28 جولة خاضها ، تمكن من الفوز بـ 19 مباراة وتعادل 4 آخرين.

لكنه تلقى 5 هزائم هذا الموسم.

نجحت كتيبة المدرب الروماني كوزمين كونترا في حصد 7 نقاط في آخر 5 مباريات للاتحاد بالدوري السعودي.

وهذا من انتصارين على الشباب والحزم.

وتعادل إيجابي مع الفاتح.

بينما تلقى هزيمتين من الهلال والطائي في الجولتين الأخيرتين.

تاريخ مواجهات الاتفاق مع الاتحاد

وعلى صعيد المواجهات بين الاتحاد والاتفاق التقى الفريقان من قبل في 84 لقاء بحسب ما رصدناه في “ثقافني”.

وفاز الاتحاد بـ 41 مباراة ، فيما حقق الاتحاد 15 مباراة ، وحسم التعادل بـ 28 مباراة.

وعلى مستوى الاهداف التي سجلها في مواجهات الاتحاد مع الاتحاد سجل العميد 137 هدفا فيما سجل النواخضة 81 هدفا.

والنتيجة الأكبر التي شهدها تاريخ لقاءات الاتفاق والاتحاد وهي فوز الاتحاد بنتيجة (5-2).

تحقق ذلك في مباراة الإياب من الدوري السعودي للمحترفين عبداللطيف جميل موسم 2013/2014.

التي فازت بكأس العالم برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن غريمها التقليدي الزعيم.

وكان أكبر فوز صفر للاتحاد على الاتفاق (5-0).

هذا ما حدث في لقاء الجولة الأولى من الدوري السعودي الممتاز (كأس دوري خادم الحرمين الشريفين) في موسم 2004/2003.

وحقق الشباب لقبه بعد فوزه على الاتحاد في النهائي بهدف نظيف.

وكان أكبر فوز للاتفاق على الاتحاد (4-2).

جاء ذلك في لقاء الجولة الأول من الدوري السعودي الممتاز موسم 1981/1980.

وحقق النصر اللقب برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر عقد الاجتماع المتوقع مساء الخميس الساعة التاسعة مساء (9:00 مساءا) بتوقيت السعودية والثامنة (8:00 مساءا) بتوقيت مصر والسادسة (السادسة مساءا) بتوقيت جرينتش.

أما بخصوص حكم مباراة الاتحاد والاتفاق فمن المحتمل ، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام التالية “ثقافني” عن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) من خلال إسناد المهمة إلى الحكم المكسيكي الدولي سيزار راموس.

ستقوم قنوات SSC السعودية الرياضية بتغطية الحدث القادم.

وبشأن تعليق مباراة الاتحاد والاتفاق بحسب المصادر فإن “الثقافني” سيكون المعلق الرياضي السعودي. حماد العنزي.

استنتاج

خلال السطور الماضية اطلعنا على كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد بخصوص موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة وكذلك رحلة ونتائج الناديين في الأمير محمد بن سلمان. كأس المحترفين هذا الموسم بالإضافة إلى تاريخ اجتماعات الاتحاد والاتفاق.