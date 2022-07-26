أمنية محمد عبده قبل الاعتزال أتمنى الغناء فِيْ فلسطين

يتمنى الفنان السعودي محمد عبده الغناء فِيْ دولة فلسطين قبل إعلان اعتزاله، مختتماً مسيرته الفنية وجولاته الغنائية فِيْ معظم الدول العربية والأوروبية.

بينما كان نجم الغناء العربي فِيْ فرنسا لتقديم حفله الغنائي فِيْ دار الأوبرا الفرنسية فِيْ باريس، أجرى مقابلة مع صحيفة “فرانس 24″، أشار خلالها إلَّى أنه غنى فِيْ معظم دول العالم، إلا أن ذلك يريد أن تنهِيْ حياتها تغني فِيْ فلسطين، وأضاف الله التوفِيْق والعمر والصحة التي أشترك بها لأغني معها ”.

من جهة أخرى، أشار عبده إلَّى أن الغناء فِيْ قاعة قديمة مثل الأوبرا أمام جمهُور عربي وأوروبي له مكانة ومكانة خاصة، قائلاً “الحمد لله ربنا أنعم علي بمكانة خاصة. وأنني أقف على خشبة المسرح لأكثر من 50 عامًا، لكن الأوبرا لها مكانة خاصة، حيث تشعر أنك تغني فِيْ مكان له قدسية فنية تاريخية “.

وبخصوص حضور الجمهُور الخليجي فِيْ الحفل، أوضح أن ذلك يعود لسببين، أولهما أنه الصيف، لذلك يتوجه سكان الخليج إلَّى الدول الأوروبية لقضاء إجازاتهم، والسبب الثاني هُو يدين بحضوره قائلاً “الزائر يذهب إلَّى المتاحف ويذهب إلَّى البحر ويذهب أيضًا إلَّى حفل محمد عبده كجزء من برنامج الرحلة”.

وأحيا محمد عبده حفلا استثنائيا فِيْ باريس بحضور أربعة من أبنائه بدر وخالد والعَنّْود وعلياء. رحبوا بالجمهُور ثم غادروا المسرح.

قدم الفنان العربي باقة من أغانيه فِيْ رَابِطْين غنائيين أولهما ضم “أغنية المطر” و “المسافة” و “شبيه الريح” و “الرسالة” و “جماعة الإنسان” و “والي ثلاثة أيام”. “. و “بنت النور” “.

أما الرَابِطْ الثاني الذي غنى فِيْه محمد عبده “صوتك يناديني” و “يا صادق الصدري” و “على البال” و “المعظم” و “معاد بدري”.

وأثناء الحفل، وجه عبده رسالة إلَّى الجمهُور فِيْ مقطع فِيْديو قال فِيْها “جمهُور روتانا العزيز، الجمهُور العربي والخليجي، والجمهُور المتابع لمحمد عبده، وأشكركَمْ على حضوركَمْ ومشاهدتكَمْ. “. أنا فِيْ الأوبرا الجميلة والرائعة التي أنارتكَمْ بحضوركَمْ … الله يسعدكَمْ ويسعدكَمْ “.

ووثق حساب “روتانا الخليج” لحظة وصول الفنان السعودي، وعلق عليها “الفنان العربي محمد عبده يصل إلَّى عاصمة الحب باريس، ليحيي حفلاته التاريخية والاستثنائية، باعتباره أول فنانة عربية تغني على مسرح الأوبرا الفرنسية لترك بصمة على تاريخ الفن السعودي “.