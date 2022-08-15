أمن الدولة السعودية عصية على الإرهاب ولا مكان للتطرف بيننا

وتحت عنوان “لا مكان لهم بيننا”، نشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو يسلط الضوء على الفكر الإرهابي المتطرف الذي يسعى إلى النيل من المملكة ولكنه غير قادر.

لا مكان لهم بيننا … pic.twitter.com/7d0Ij3MdZl

– رئاسة أمن الدولة (pss_ar) 15 أغسطس 2022

العزلة والتطرف والخداع

وقالت الرئاسة في مقطع فيديو نشر على حسابها الرسمي على تويتر إن الإرهابيين قرروا عزل أنفسهم وأن يكونوا متطرفين وخلقوا طريقا يرونه نحو الهدف.

وتابع أمن الدولة قاموا بمحاكمة الناس على جريمة الاختلاف معهم، ولهذا السبب قاموا بالتصنيف واعتقدوا أنهم يفعلون ذلك بشكل صحيح وخلقوا فتنة في المجتمع، وكانت النتيجة طرد أطراف التنظيم الإرهابي، كل منهم. اعتقد أن الحقيقة كانت أقرب وظن أنه أقرب إلى الله.

وشدد على أنه رغم كل ذلك ما زالت البلاد متمردة. لا مكان للإرهاب والتطرف بيننا.