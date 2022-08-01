أمن الدولة تحذر من أساليب جديدة للاحتيال المالي

حذرت رئاسة أمن الدولة من أساليب الاحتيال المالي التي يمكن أن يقع فيها المواطنون والمقيمون.

من أساليب ممارسي الاحتيال المالي. pic.twitter.com/6DwbfLLSWM

– رئاسة أمن الدولة (pss_ar) 1 أغسطس 2022

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إنه يجب التحقق من عنوان الموقع ؛ حتى لا يقع الشخص ضحية للاحتيال المالي.

استعرضت رئاسة أمن الدولة سابقاً بعض أساليب الاحتيال المالي.

طرق الاحتيال المالي

وقالت الرئاسة إن أساليب ممارسي الاحتيال المالي تشمل التظاهر بأنهم مسؤولين رسميين أو جهات حكومية، وطلب معلومات الحساب لإيداع مبالغ مستحقة لهم، وكذلك طرح مؤسسات وشركات استثمارية معروفة لعرض فرص استثمارية ذات معدلات ربح عالية.

المواقع والرسائل المزيفة

تتضمن طرق الاحتيال أيضًا انتحال مواقع الويب للحصول على معلومات بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إرسال رسائل مزيفة تتظاهر بشركات تجارية معروفة.