أمن الدولة مطلوب أمني يفجر نفسه بحزام ناسف ويصيب 3 رجال أمن ومقيم في حي السامر بجدة

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن إصابة مواطن وثلاثة من عناصر الأمن بجروح جراء قيام مطلوب بتفجير نفسه بحزام ناسف في مدينة جدة.

تفاصيل الحادثة

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة إلى أنه بالإضافة إلى البيان الصادر بتاريخ 21/4/1437 هـ بشأن الإعلان عن قائمة بـ (9) مطلوبين لدى الجهات الأمنية، وامتداداً للبيان الحالي. استطاعت الرقابة الأمنية، الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة، عبر عملية أمنية، تحديد المطلوب رقم (4) على القائمة / عبدالله بن زايد بن عبد الرحمن البكري الشهري، وحضوره كان. بالساعة (1000) من مساء الأربعاء الموافق 12/1/1444 هـ في حي السامر بمحافظة جدة. وكان يرتديها، مما أدى إلى وفاته، وأصيب أحد المواطنين الباكستانيين وثلاثة من عناصر الأمن بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مخاطبة كل من يضر بأمن البلاد

وتؤكد رئاسة أمن الدولة بإعلانها أنها ستستمر بالالتزام والتصميم والحزم في مواجهة كل من يميل إلى تهديد أمن واستقرار هذا الوطن وأمن المواطنين والمقيمين في أراضيهم، وليس. كن محصنا من براثن رجال الأمن بإذن الله لينالوا عقابهم الرادع. والله الهادي على الجهتين.