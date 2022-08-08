أموال النصر تذهب لـ”حمد الله وأبو جبل”.. 100 مليون وعقوبات خطيرة!

فجّر الإعلامي الرياضي فهد الرقي مفاجأة عالية المستوى بشأن قضيتي نادي النصر “على المستوى الدولي”، مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، وحارس المرمى المصري محمد أبو جبل.

وتقدم النصر بشكوى رسمية ضد حمدالله أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، مطالبا بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد الموقع بين الطرفِيْن والمقدر بـ 83 مليون ريال، بعد رحيل النجم المغربي إلَّى كرة القدم الأولى. فريق. فِيْ الاتحاد.

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أما أبو جبل فقد تقدم بشكوى ضد النصر أمام الفِيْفا. والمطالبة بقيمة العقد الموقع بينهما بـ “الإجمالي”، بعد أن تراجعت إدارة عائلة معمر عَنّْ الصفقة للتعاقد معه رسميًا.

* خسارة النصر حالتي الحمد الله وأبو جبل

وفِيْ هذا السياق، كشف الروقي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، عَنّْ “خسارة” انتصار متوقعة، لقضيتي حمدالله وأبو جبل ضد “الفِيْفا”.

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وقال الروقي فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر “النصر خسر قضية جوليانو وفِيْتوريا، وربما يخسر أيضًا قضيتي حمدالله وأبو جبل (دوليًا)”.

واذا خسر الانتصار حالا النجم المغربي وحارس المرمى المصري ؛ سيُطلب منك دفع ما يقرب من 100 مليون للاعبين (83 مليونًا الحمد لله وأكثر من 12 مليونًا لأبو جبل)، وإلا فسوف تُسحب عقودك وتُخصم النقاط من رصيدك.