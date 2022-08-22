أمونة عيد تدعم زوجها طوني عيسى فِيْ مسلسل “العين بالعين”

دعمت أمونة عيد زوجها الفنان اللبناني طوني عيسى، بعد طرح الحلقات الأولى من مسلسل “العين فِيْ العين”، تأليف سلام كسيري وإخراج رندة علم، مؤكدة أنها لا تستطيع الانتظار لعرض الحلقات القادمة. .

ونشرت أمونة، عبر خاصية إنستجرام، صورة للشخصية التي ظهر من خلالها طوني فِيْ المسلسل، وأرفقتها بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ فخرها العميق بزوجها، قائلة “لا أستطيع أن أفخر أكثر من ذلك،” فِيْ الواقع لم أتفاجأ بأدائك المذهل، فالمسلسل كله كان ناجحًا. نتطلع إلَّى الحلقات القادمة “.

وصدرت رسالة أمونة عيد صدى لدى الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بالعلاقة الرائعة التي تربطها بزوجها، فضلا عَنّْ حماسها الدائم لمتابعة أعماله والتعبير عَنّْ رأيها.

من جهته، أثار الفنان طوني عيسى أيضا حماس الجمهُور لمسلسل “العين فِيْ العين”، مشيرا إلَّى أنه ظهر فِيْ شخصية جديدة، واصفا البداية بـ “الصاروخ”.

ونشر توني على إنستجرام صورة للشخصية التي ظهرت فِيْ المسرحية، وأرفقها بتعليق، قائلاً “عين بالعين مسلسل جديد وشخصية جديدة لا مثيل لها، صاروخ. ابدأ والتالي أكبر، تهانينا لجميع الموظفِيْن.

وتفاعل مع المنشور مجموعة من الفنانين والمشاهِيْر متمنين التوفِيْق والنجاح الدائم لأعماله ومهنئه على المسلسل منهم الفنان جو طراد وغنوة محمود ووسام صباغ الذين علقوا “مبروك خايي اتمنى لكَمْ كل التوفِيْق والسداد” النجاح.”

كَمْا عبر الجمهُور عَنّْ حبهم لشخصيتها، مشيدين بأدائها خلال المسرحية، مشيرين إلَّى أنها تجسد الشخصية بشكل إبداعي ومقنع للغاية، حيث علق أحدهم “شخصية رائعة ومبدعة كعادتها تتطلع إلَّى بقية الحرق. الحلقات.

وتحدث آخرون عَنّْ الدور المختلف الذي ظهر فِيْه طوني لأول مرة، إلا أنه يقدم الشخصية بتفاصيلها الصغيرة، حتى فِيْ عينيه وتعبيرات وجهه، ويتطلعون أيضًا لبقية مشاهده فِيْ العمل. كَمْا علق أحد المتابعين “من تفاجأ أيضًا بشخصية توني وأكثر من رائع، بما أنه ليس عرضًا سيئًا، كنت خائفًا منه”.

يشار إلَّى أن الفنان طوني عيسى، تزوج أمونة عيد مدني، خلال حفل أقيم فِيْ تركيا، وأعلن ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عبر فِيْديو نشره من حفل الزفاف الذي أقيم فِيْ بيروت، و وعلق عليها قائلا “رحلة الحياة فِيْ بلاش من خلال الموقع الرسمي مع زوجتك شريكك، أحبك زوجتي”.

طوني وأمونة تربطهما علاقة حب استمرت 8 سنوات حاول خلالها إبعاد هذه العلاقة عَنّْ أعين الإعلام.

أنجبت الفنانة اللبنانية ابنتها الأولى “تاليا”، فِيْ 11 فبراير من العام الجاري، حيث أعلنت عبر منشور على حسابها على “إنستجرام”، حيث كتبت “تاليا، يا هلا، عمر، بدأت وأنا رحلة، ويا ​​سما شيتي سلا، أكوف دين زغار ”.

وأضاف “أشكرك يا ربي على كل نعمك وحبك الكبير الذي لا يوصف، والذي لا نراه إلا بعيون الأبرياء البريئة”.

على الصعيد الفني، كان آخر عمل للفنان طوني عيسى هُو مسلسل “البيوت الورقية” تأليف آية طيبة، وإخراج أسامة شهاب الحمد، وينتمي إلَّى الدراما الرومانسية والاجتماعية، مما أضاف القليل من الأجواء المشوقة والإثارة إلَّى. الأحداث.