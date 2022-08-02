أمية ملص هذا سبب غيابي عَنّْ اللقاءات.. ولفتني “على قيد الحب”

أكدت الفنانة السورية أمية ملص أن “الورشة المسرحية” التي أقامتها لجنة صناعة السينما بالتعاون مع وزارة الإعلام تبعث على التفاؤل، لأن إقامة مثل هذه الفعاليات والتحدث بشفافِيْة عَنّْ آلام العاملين فِيْ المجال. من الفن، دليل على رغبة لجنة صناعة السينما فِيْ تغيير أشياء كثيرة، وإخراج الصعوبات أمام عمال المسرح.

وأوضح ملاس، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن من المعوقات التي تواجه الدراما السورية من وجهة نظره قلة إنتاج الأعمال التي تمس المجتمع عَنّْه واهتماماته.

فِيْ سياق آخر، كشفت ملاس عَنّْ وظيفتها المقبلة واستعداداتها للموسم الدرامي المقبل، حيث شاركت فِيْ برنامج “عش الكنيسة” الذي سيصدر قريباً، بالإضافة إلَّى مشاركتها فِيْ مسلسل “زقاق الجن” للمخرج. تامر اسحق. ، والتي ستقدم فِيْها شخصية مختلفة وجديدة، امرأة قوية ومهِيْمنة. .

وأشارت الفنانة إلَّى أن سبب غيابها عَنّْ المشهد الفني فِيْ الفترة السابقة هُو السفر وبُعدها عَنّْ الإعلام، لكن نجاح الوجوه الشابة الجديدة التي قدمتها الدراما السورية لا تزال سعيدة، وتشكل أثرياء مهمين. . لها.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أن المسرح السوري بدأ يتعافى، وأن المخرجين خلال الموسم الدرامي الماضي بذلوا جهدًا كبيرًا وحاولوا تقديم مسرحيات جيدة ومتميزة.