أميركا.. بايدن سيعلن عَنّْ تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية

قال مسؤول كبير فِيْ الإدارة الأمريكية إنه سيعلن، اليوم السبت، خلال قمة عربية، أن الولايات المتحدة ستخصص مليار دولار كَمْساعدات جديدة على المدى القصير والطويل للأمن الغذائي فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منطقة.

وركز بايدن، فِيْ المحطة الثانية من جولته الأولى فِيْ الشرق الأوسط بعد توليه الرئاسة، على القمة التي ستعقد مع ست دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وقال المسؤول إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضًا بتقديم 3 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين فِيْ مشاريع تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة فِيْ البنية التحتية العالمية والاستثمار.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي أسعار النفط المتقلبة، وسبل زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار الوقود المرتفعة على خلفِيْة حرب أوكرانيا.