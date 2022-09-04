أميركا تتجه لإبقاء التعريفات الجمركية على الصين أثناء الة القانونية لها

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبقي الرسوم الجمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية فِيْ الوقت الذي تسعى فِيْه إلَّى ة قانونية للتعريفات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي فِيْ إشعار اتحادي يوم الجمعة إنه تلقى طلبات من شركات وأطراف معَنّْية أخرى للحفاظ على التعريفات المفروضة فِيْ 2022 و 2022. وتم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.

بناءً على قانون التجارة لعام 1974، الذي تم بموجبه فرض الرسوم، سيجري مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ة رسمية.

كانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.