أميركا تطلق خطة الـ50 مليار دولار للمنافسة فِيْ ميدان الرقائق الإلكترونية

أطلقت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء خطة استثمار بقيمة 50 مليار دولار فِيْ صناعة الرقائق.

تهدف وزارة التجارة الأمريكية إلَّى البدء فِيْ التقدم للحصول على التمويل قبل فبراير، والبدء فِيْ إنفاق الأموال بحلول الربيع التالي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

قبل أسابيع، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يمنح 52 مليار دولار كَمْساعدات لإعادة تعبئة الولايات المتحدة.

وأكد بايدن أن هذا الاستثمار فِيْ هذه الأجزاء الرئيسية من صناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد فِيْ تعزيز “المركز التنافسي لبلاده فِيْ المجال الاقتصادي فِيْ القرن الحادي والعشرين”.

ويخصص القانون الذي أقره الكونجرس فِيْ نهاية يوليو أيضا عشرات المليارات من الدولارات للبحث والتطوير.