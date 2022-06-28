أميركا تفرض عقوبات جديدة تشمل حظراً على واردات الذهب من روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، بما فِيْ ذلك فرض حظر على …

وذكر موقع وزارة الخزانة على الإنترنت أن العقوبات تستهدف أيضًا عدة بنوك، بما فِيْ ذلك بنك موسكو ويونايتد إيركرافت كورب.

وتستهدف العقوبات الأخيرة أيضًا عملاق الدفاع المملوك للدولة روستيك والكيانات التابعة لها.

قالت الحكومة البريطانية يوم الأحد إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي فِيْ إطار إجراءات تهدف إلَّى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

يدخل حيز التنفِيْذ قريبا

وذكرت أنه من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفِيْذ قريبًا وسيطبق على الذهب المستخرج حديثًا.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذا لن يؤثر على الذهب من أصل روسي، والذي تم تصديره سابقًا من روسيا.

وقال جيفري هالي كبير المحللين فِيْ OANDA “لا أتوقع أن يمثل حظر مجموعة السبع على واردات الذهب الروسية تغييرًا هِيْكليًا فِيْ توقعات العرض والطلب التي تدعم الأسعار”.

وتعليقا على حركة أسعار الذهب والعقوبات المفروضة على روسيا. قال رئيس شركة تارجت إنفستمنت نور الدين محمد، إن ما يجري إعداده لوقف تصدير الذهب الروسي أمر خطير، خاصة وأن 90٪ من الذهب الروسي يتم تصديره إلَّى مجموعة الدول السبع، و 90٪ منه يصل فِيْ النهاية إلَّى بريطانيا. .

واضاف ان “روسيا صدرت العام الماضي 331 طنا من الذهب وهِيْ الثانية عالميا بعد الصين التي صدرت 370 طنا وقرار الحظر سيكون له تاثير على حركة اسعار الذهب”.

وأشار إلَّى أن سعر أوقية الذهب محسوب حاليًا فِيْ قرار الحظر، وأن صادرات روسيا إلَّى بريطانيا توقفت بالفعل، وبدأت روسيا فِيْ البحث عَنّْ بدائل.

وقال “فِيْ مايو الماضي، صدرت روسيا 3 أطنان من الذهب إلَّى سويسرا التي لديها 4 مصافِيْ ذهب ويسيطرون على ثلثي الطاقة العالمية، والمخاوف حاليًا من ظهُور سوق موازية للذهب كَمْا حدث فِيْ أسواق النفط”. لنور الدين.

وشدد على أن هذا السيناريو يتم نسجه حاليا لأنهم أعلنوا بدء تصدير الذهب إلَّى الصين والشرق الأوسط، وهذا ما يعطي مقاومة من بعض دول مجموعة السبع مثل إيطاليا لقرار الحظر.