أميركا تلغي رسوماً على واردات الأسمدة من روسيا وترينيداد وتوباغو

ألغت لجنة التجارة الدولية الأمريكية يوم الاثنين الرسوم الباهظة لمكافحة الإغراق والدعم من روسيا وترينيداد وتوباجو بعد أن وجدت أن تلك الواردات ليست ضارة بالمنتجين الأمريكيين.

يمكن أن يساعد القرار فِيْ تخفِيْف النقص فِيْ الإمدادات والزيادات فِيْ أسعار الأسمدة التي أشعلتها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، وكلاهما من كبار المصدرين للأسمدة.

كَمْا يشير إلَّى تخفِيْف نادر للتجارة من جانب روسيا وسط عقوبات غربية مشددة وضغوط اقتصادية أخرى بسبب حربها المستمرة منذ خمسة أشهر فِيْ أوكرانيا.

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة استوردت فِيْ عام 2022 ما قيمته 262.6 مليون دولار من سماد نترات الأمونيا من روسيا، و 231.1 مليون دولار من ترينيداد وتوباغو.

إذا كانت اللجنة قد خلصت إلَّى أن منتجي الأسمدة الأمريكيين قد تضرروا من الواردات من روسيا وترينيداد وتوباغو، لكانت هذه الرسوم سارية المفعول لمدة خمس سنوات.