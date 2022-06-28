أميركا وتايوان تجريان محادثات تجارية في إطار جديد متفق عليه

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في وقت لاحق يوم الاثنين، في إطار جديد متفق عليه.

أضاف مكتب سارة بيانكي، نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة، أنها ستلتقي بكبير المفاوضين التجاريين التايوانيين، جون دينغ، لمناقشة مبادرة حول تجارة القرن الحادي والعشرين، دون تقديم تفاصيل.

تم الكشف عن المبادرة هذا الشهر، بعد أيام فقط من استبعاد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تايوان من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين والمعروف باسم الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ.

ونقلت رويترز عن دينج قوله إن تايوان ما زالت تأمل في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

ليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، المنتج الرئيسي لأشباه الموصلات، لكنها تكثف تواصلها مع تايبيه في وقت تسعى فيه الصين إلى عزلها عن المؤسسات العالمية.