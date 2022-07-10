أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن سعود

وبعد صلاة العشاء، أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض صلاة الجنازة على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ​​سعود بن تركي بن ​​سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في الإمام. . مسجد تركي بن ​​عبد الله.

وأقيمت الصلاة مع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبد العزيز. الأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز، ووالد المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن ​​سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن ​​سعود بن عبد العزيز، وإخوة المغفور له، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي بن. سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن تركي بن ​​سعود بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين ولفيف من المواطنين.



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