أمير الشرقية الدولة تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير الشرقية، أن حج هذا العام كان ناجحاً بكل الطرق بحمد الله ثم متابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله.

جاء ذلك خلال إقامتهم في مجلس الثنية بمقر الإمارة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الجهات الحكومية ومجموعة من المواطنين، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس الأمريكي. المطيري ومختلف مسؤولي الفرع الذين قدموا عرضا عن مشاريع الوزارة في المنطقة والمهام المنفذة خلال فترة العيد. عيد الأضحى المبارك.

أمير المنطقة الشرقية يشكر الكادر الزراعي

وأعرب سمو أمير المنطقة الشرقية عن امتنانه للعاملين بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على الجهود التي يبذلونها والجهود التي يبذلونها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. تم تبنيها في المنطقة، وهي مشاريع عملاقة بمبالغ ضخمة وكبيرة وهي قيد التنفيذ الآن، وستستفيد منها معظم محافظات المنطقة، وستصل المياه المحلاة إلى المنطقة الشرقية بأكملها بجودة عالية مثل مشاريع الصرف الصحي التي ستعالج المشاكل التي يواجهها سكان بعض أحياء المنطقة ”، مضيفاً أن العمل مستمر. والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والمراقبة يعمل سمو الأمير ولي العهد حفظهم الله على مدار الساعة لتقديم الخدمات التي ترضي المواطنين والمستفيدين من كافة الفئات، وبالتالي نرى استمرار المشاريع الخيرية في بلادنا والخدمات التي تتطور من خلالها. يوما بعد يوم أو من يوم إلى آخر. التوصية بأن يتحمل الجميع ما قد يحدث أثناء تنفيذ هذه المشاريع مهيأة لخدمتهم وتحسين نوعية حياتهم.

تحسين نوعية الحياة

من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري ان الفرع كلف اكثر من 300 موظف من الفرع والمكاتب بالمحافظات والوحدات والمحافظات. المحاجر في جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، من إداريين وفنيين وأطباء ومساعدين ومهندسين زراعيين، للعمل خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام، وتقديم خدمات المحاجر والبيئية، وخدمات الثروة النباتية والحيوانية، ومراقبة الآبار، خدمات عامة ومسالخ ومسالخ لتلبية احتياجات المستفيدين من نظام الوزارة بكل سهولة وبأعلى معايير الجودة للمنفعة العامة والمسالخ في المنطقة بعد نقل صلاحياتهم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة التابعة للوزارة. الفرع والإعداد المسبق وجهود الأطقم والمعدات. الأمر الذي عزز نجاح إدارات ومكاتب ووحدات الفرع بحضور المجلس أصحاب السمو والمعالي والمعالي وسلسلة من المسؤولين المدنيين والعسكريين ومجلس المواطنين.