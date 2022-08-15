أمير القصيم بعد مساهمته في عتق رقبة مواطنين أجيكم لو أنها 1000 كيلو

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، استعداده للسفر حتى 1000 كيلومتر للمساهمة في إطلاق سراح أي شخص.

فيديو | بعد مساهمته في تحرير رقاب اثنين من المواطنين … أمير القصيم سأخبرك إذا كانت 1000 كيلو#الإخبارية pic.twitter.com/CC7TNdre67

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 أغسطس 2022

وقال الأمير فيصل بن مشعل بعد إسهامه في تحرير رقاب اثنين من المواطنين “أنا مستعد أن آتي إليكم إذا كانت ألف كيلو … ما دمت تحررون الرقاب” … وتابع “هذا مكتوب على ميزان حسناتك.

أمير القصيم يهنئ المنطقة على حصولها على الأيزو

من جانبه هنأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل إمارة المنطقة لحصولها على شهادة ISO 1-19770 2017 الدولية لنظام إدارة أصول تقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في غرفة الاجتماعات بمكتبه بمقر الإمارة اليوم وكيل أمين الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان يرافقه مدير عام دائرة التكنولوجيا. المعلومات في الإمارة. قاسم صالح الراسي، بمناسبة حصول إمارة المنطقة على شهادة ISO-19770 2017 1 لنظام إدارة أصول تقنية المعلومات.

وأكد سموه أن حصول إمارة المنطقة على هذا الحق يؤكد منهجيتها نحو التحول التقني وأتمتة كافة إجراءاتها إلكترونياً، مبيناً أن أهلية إمارة المنطقة لشهادة الأيزو تظهر بوضوح حجم الجهود مع هؤلاء. إنجازات نفخر بها جميعًا.

اعتماد معايير الجودة والتميز

وقال إن إمارة المنطقة تتبنى معايير الجودة والتميز في أداء مهامها من أجل تحسين أداء دور الإمارة وتلبية احتياجات وخدمة المواطن بشكل كامل، وتطبيق أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وفق أحدث التقنيات. بالمعايير والمتطلبات العالمية.

وأعرب أمير القصيم عن امتنانه لوكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وفريق إدارة تقنية المعلومات على جهودهم في إيصال الخدمات الفنية بإمارة المنطقة إلى أفضل المستويات و الحصول على الفوائد. والاعتمادات في هذا المجال.