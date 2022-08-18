أمير المنطقة الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة حصلت على الدكتوراه

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان الإمارة، المواطنة الكفيفة رقية بنت محمد عجاج، بعد حصولها على الدكتوراه من جامعة مينيسوتا الأمريكية، وتحقيقها. إنجازات تربوية من خلال تحقيق بعنوان “استكشاف التجربة الأكاديمية والاجتماعية للطلاب المكفوفين والضعفاء”. المنظر في الجامعات السعودية.

مصلحة القيادة في التعليم.

وسلط الضوء على الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، بوضعه في مقدمة أولويات التنمية ضمن رؤية المملكة 2030، والسماح لمختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية بالاستفادة من نظام التعليم، وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. ظروف. .

من جانبها أعربت المواطنة رقية عجاج عن امتنانها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر وتشجيعه لجميع أبناء وبنات المنطقة لتحقيق الإنجازات.