أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الطهيمي في وفاة ابنهم

قدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة التهيمي في وفاة نجلهم عبد الرحمن التخيمي الحربي خلال زيارته لمنزل العائلة مودعًا. ليباركه برحمته، ويلهم الصبر والعزاء في الكل.

من جانبها، أعربت أسرة الفقيد عن امتنانها للأمير على تعازيه، سائلين الله أن يفعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يستر المتوفى بضخامته من رحمته وضخامة حدائقه.

تعزية نائب أمير منطقة حائل

كما قدم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة التهيمي في وفاة نجلهم عبد الرحمن التخيمي الحربي، داعيًا الله تعالى أن يرزق الفقيدة. رحمته الهائلة، وإلهام الصبر والعزاء في أهله.

وأعرب إخوة الفقيد عن امتنانهم للأمير فيصل، سائلين الله أن يفعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يستر المتوفى بضخامته من رحمته وضخامة حدائقه.