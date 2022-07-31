أمير رمسيس يسخر من ادعاء سيد بدرية بشأن منحه “تذكرة مدفوعة الأجر”

أعرب المخرج المصري أمير رمسيس، مدير الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عَنّْ استغرابه من حديث الفنان المصري الأمريكي سيد بدرية بأن المهرجان منحه تذكرة مدفوعة لحضور فعاليات المهرجان، الدورة القادمة تقديرا لمسيرته الفنية. مسيرته الفنية التي بدأت عام 1985 ومحاولاته لإعادة كلاسيكيات السينما المصرية.

وعلق أمير رمسيس، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، على كلمة سيد بدرية، التي جاءت عبر منشور على فِيْسبوك، مبينًا أنه يريد إظهار الدعوة التي يتحدث عَنّْها الفنان المصري موضوع الحادث، مضيفًا فِيْ الشكل الذي حمل السؤال “هل ننشر حاجة على دعوتك أم نفِيْ بها”

وأوضح أمير رمسيس أنه من الممكن أن يكون السيد بدرية أراد من نشره هذا “الخطر” أو السخرية من إدارة المهرجان، إذ لم تتم دعوته بعد للمشاركة فِيْ فعاليات الدورة الـ 44 أو أن يكون له دور فِيْها. يتابع “أعتقد أنه من الممكن أن يكون بهزار، على سبيل المثال، أو يريد أن يُدعى فقط بطريقة ذكية، على سبيل المثال”.

وأوضح أمير رمسيس أنه لا يفهم مصطلح سيد بدرية بخصوص التذكرة المدفوعة التي يتحدث عَنّْها، وعلق قائلاً “لا أفهم مصطلح التذكرة المدفوعة .. أصلاً، هل هناك مهرجان يخطط لتذاكر غير مدفوعة إذا وجدت المصطلح! “

وحول ما إذا كانت هناك نية من جانب إدارة المهرجان لدعوة سيد بدرية للحضور، حيث أن منصبه كان يهدف إلَّى السخرية أو إحراج إدارة المهرجان، قال أمير رمسيس “إنه على قائمة الضيوف قليلاً.

وكان سيد بدرية قد قال فِيْ منشور على فِيْسبوك خبر عاجل وكذبة من القاهرة. قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح الممثل المصري الأمريكي سيد بدرية تذكرة مدفوعة خلال فعاليات دورته الـ 44 المقرر إقامتها فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر، تقديرا لما أنجزه طوال مسيرته الفنية، وبدأت مسيرته الفنية منذ عام 1985 .. ويحاول استعادة كلاسيكيات السينما المصرية والوقوف ضد بيعها للوليد بن طلال.

وقال سيد بدرية فِيْ تدوينة “علق الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على قرار الحضور، قائلا إن سيد بدرية من بورسعيد، لذلك يجب أن يحضر مهرجانًا قيمًا. الفن ويدعم مبدعيه، ليس فقط فِيْ مصر ولكن فِيْ جميع أنحاء العالم، وفِيْ نفس السياق كشف المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن الدورة القادمة ستشهد احتفالا بأهم الأعمال السينمائية لسيد بدرية، مشيرا إلَّى أن تجري حاليا استعدادات خاصة ومن المقرر الكشف عَنّْها فِيْ الأسابيع المقبلة.