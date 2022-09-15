أمير طعيمة يرد على اتهامه باقتباس كلمات أغنية “المترو” لـ شيرين

علق الشاعر الغنائي المصري أمير تيماء على التسريب الأخير لأغنية “مترو” على موقع يوتيوب والتي كتبها للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وعبر طعيمة عَنّْ استغرابه من اتهامه بنقل كلمات الأغنية، قائلاً “العرب اليوم” “الخبر جعلني أضحك، أول مرة سمعت فِيْها هذا الحديث، لكن فِيْ النهاية هذه مجرد شائعة ولن أكون كذلك”. .. قادرة على منع الناس من الكلام. أنا شاعر ذو تاريخ فني عظيم، وهذا بالتأكيد ليس صحيحًا “.

وأضاف أن مَوعِد إصدار النسخة الأصلية للأغنية سيكون قريبًا، لكنه لا يعرف اللحظة بالضبط ؛ لأن الفنانة شيرين عبد الوهاب هِيْ التي تحدد مَوعِد عرضها الأول.

أمير تيماء يعد الأغاني مع حماقي وإليسا وأنغام

من جهة أخرى، كشف أمير طعيمة عَنّْ انشغاله حاليا بإعداد مجموعة من الأغاني التي يتعاون فِيْها مع كبار النجوم من مصر والوطن العربي، منهم محمد حماقي وإليسا وأنغام، وكذلك شيرين عبد الوهاب، فِيْ تعليق “ستسمع الحسنات فِيْ الفترة القادمة”.

شيرين عبد الوهاب تتجاهل تسرب الأغنية …

يشار إلَّى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تعلق بعد على تسريب أغنية “مترو”، وليست أول أغنية يتم تسريبها. وكانت أغنيتها “ملكش مكان” قد تسربت فِيْ وقت سابق عقب خبر انفصالها عَنّْ زوجها الملحن والفنان حسام حبيب، ألحان عمرو الشاذلي، وكلمات الشاعر عمرو المصري، والنسخة الأصلية من. بعد عدة أيام من التسريب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الشاعر أمير تيماء، أغنية “من أوال مينا”، التي جمعتها الفنانة اللبنانية إليسا وزميلها المغربي سعد لمجرد، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهِيْم.

وحصدت أغنية “من الدقيقة الأولى” أكثر من 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الوطن العربي لعدة أيام.