أمير طعيمة يعلق على تشبيه زي حفل عمرو دياب بملابس الإحرام

أعرب الشاعر الغنائي المصري، أمير تيماء، عَنّْ استيائه الشديد من الارتباط بين متابعي مناسك الحج والصور التي انتشرت فِيْ حفل الفنان المصري عمرو دياب، لكون المساعدين ارتدوا ملابس بيضاء.

وبعث طعيمة برسالة إلَّى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قارنوا ملابس الحضور بملابس الإحرام المخصصة لأداء مناسك الحج، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “نصيحة للخير من الله لا دون”. ر قارن صورة لحفل موسيقي وطقوس الحج، حتى لو هزار … لم أصل إلَّى هذه الدرجة، أيها الناس، ولن نخرج مع ربنا “.

أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا فِيْ “نورث سكوير مول” فِيْ العلمين بمحافظة مطروح بمصر، ومن بين الشروط التي فرضها المنظمون، ارتداء الأبيض لدخول الحفل، الأمر الذي أثار استغراب البعض والبعض. ومنهم من عالج الأمر بسخرية وخلط بينه وبين مناسك الحج من باب السخرية.

وكتب أحد المتابعين ساخرا عَنّْ اختيار الزي كشرط لدخول الحفل “التقت مصر بالسعودية فِيْ موسم الحج. بدأ موسم الحج فِيْ العلمين .. وداروا حول عمرو دياب هناك”.

وأشار بعض المتابعين إلَّى أن توحيد الملابس للجمهُور عادة معروفة فِيْ الحفلات الدولية، حيث غرد أحد المتابعين “الجهل وحش … قرأت منشور على فِيْسبوك أن عمرو دياب أقام حفلة كلها بزي أبيض حتى مازال يقترب من الحج … وكل الناس يقولون يا جدعان كفى جهل … هذه الحفلات موجودة فِيْ العالم وفِيْ مصر منذ سنوات فِيْ شرم والغردقة … لدينا هذا الأسبوع مدينتي معَنّْا، نرتدي جميعًا ملابس بيضاء، فِيْ عطلة نهاية الأسبوع وكل شيء، ونحتفل بذلك “.

تصدرت حفلة الساحل الشمالي لعمرو دياب “الترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول الجمهُور سلسلة من الصور ومقاطع الفِيْديو للحفل، قدم خلالها الفنان المصري مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، وتفاعل معها الجمهُور. جداً.

حفل النجم المصري عمرو دياب بالساحل الشمالي، بمناسبة افتتاح “نورث سكوير مول” فِيْ العلمين الجديدة، وحددت الشركة المنظمة للحفلة أن الحاضرين يرتدون ملابس بيضاء، وأن يكونوا أكبر من 21 عامًا. سنة. .