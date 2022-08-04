أمير عسير يقدم واجب العزاء في وفاة مفلح وعبدالله آل راسي

أعرب الأمير تركي بن ​​طلال أمير منطقة عسير ظهر أمس عن تعازيه ومواساته لأسرة الراسي بمحافظة خميس مشيط في وفاة مفلح بن حسين الراسي وعبدالله بن ناصر. عبور واد في محافظة طريب.

ناشد والي منطقة عسير الله تعالى بالرحمة والمغفرة، وأن يسكن حدائقهم الشاسعة.

توفي العميد الركن مفلح بن حسين الراسي والعقيد عبدالله بن ناصر الراسي بعد عبور وادٍ بمحافظة طريب قبل أيام.

نشر ملتقى الشريف قحطان الرسمي للقبائل مقطع فيديو للتعريف بممثل أحد الشيوخ الذي ضم عشائر قحطان والوديعة الشيخ عبدالله بن فهد بن دليم بواجب العزاء في وفاة العقيد عبد الله بن ناصر الراسي. والعميد الركن مفلح بن حسين الراسي نسأل الله أن يتقبلهم من بين الشهداء ويسكنهم في جنات النعيم.

وضم نائب الشيخ قبائل قحطان ووداعة الشيخ عبد الله بن فهد بن دالي، يؤدي واجب العزاء بوفاة العقيد عبد الله بن ناصر الراسيو، العميد الركن مفلح بن حسين الراسي[حيثتوفوافيواديالنهرخانقا[حيثتوفاهمااللهفيسيلواديالخنقةنسألاللهأنيتقبلهمامنالشهداءوأنيسكنهماجنّاتالنعيم[dondemurieroneneltorrentedeWadiAl-Khanqa[حيثتوفاهمااللهفيسيلواديالخنقةنسألاللهأنيتقبلهمامنالشهداءوأنيسكنهماجنّاتالنعيم

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– المنتدى الرسمي لقبائل الشريف قحطان (Shurif_Tribe) 3 أغسطس 2022

حضور مهيب في جنازة الفقيد

ونشر حسين بن جعدنة مقاطع من جنازة العقيد عبد الله بن ناصر الراسي والعميد الركن مفلح بن حسين الراسي، حيث علق قائلا “حضر الجنازة حشد غفير دليل على القبول والرضا ؛ إن الشعوب شهود الله في أرضه، غفر الله لهم … وتغاضى عنهم، يحيهم الله مع الأنبياء والصادقين والشهداء والصالحين، وأن يكونوا أصحابهم “.

حضور مهيب رحمكم الله..الشيخ عبد الله بن ناصر الراسي، والعميد مفلح بن حسين الراسي، كثرة الناس الذين حضروا الجنازة دليل على القبول والرضا، و الناس من عند الله. شهود في أرضهم. pic.twitter.com/ovBWIFyb8j

– حسين بن جعدنا | (@ hphpp02) 2 أغسطس 2022

دعاء الرحمة والاستغفار

وتفاعل مستخدمو تويتر من خلال وسم “الراسي” طالبين الرحمة والمغفرة، فيما غرد حسن المجالي “إنا لله وإنا إليه راجعون، والبلاء عظيم، والله أكبر، لكنهم بلغنا الرحمن الرحيم نعدهم من الشهداء عند الله.

قال فهد سالم الحسيني الشهري “رحمهم ربي وغفر لهم وغفر لهم وأعطهم الله أسمى جنات الجنة وجميع أموات المسلمين”.

قال وليد بن خالد الشاطري غرق حبيب القلب الأخ العزيز عبد الله بن ناصر الراسي القحطاني وابن عمه في المغرب يوم الاثنين الماضي في واد بمحافظة طريب.

وغرد بندر بن عبد الله أحمد المفرح “رحمهم الله جميعاً وعلى أعلى درجاتهم، وتقبل الله من سمو الأمير ومن عزاء هذه الأسرة المكلومة”.