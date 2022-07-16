أمير قطر لا أمن ولا استقرار دون إنهاء النزاعات وتحقيق التنمية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء النزاعات وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر فرصا لحل النزاعات ويمنع الحروب العالمية.

فيديو | كلمة أمير قطر في # قمة_جدة_أمن_و_تطوير#الإخبارية pic.twitter.com/gn1nQXhYy6

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 16 يوليو 2022

وقال خلال كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية اليوم إن الحرب في أوكرانيا ساهمت في تفاقم أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، مضيفا أن المخاطر في الشرق الأوسط تتطلب إيجاد حل للفلسطينيين. . سمة.

واضاف “لن ندخر جهدا لضمان استمرار تدفق امدادات الطاقة”.

وأضاف إن الدول العربية رغم اختلافها وافقت بالإجماع على مبادرة سلام عربية تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا قبلت اتفاقا قائما على قرارات الشرعية الدولية.