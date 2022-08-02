أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى.. ويصفها بحبيبة والدها

احتفل الفنان المصري أمير كرارة بعيد ميلاد ابنته الصغيرة ليلى بكلمات مليئة بالحب، حيث وصفها بـ “عشيق والدها”.

شارك كرارة، عبر ميزة الأستوري، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع ابنته أثناء تواجدهما فِيْ المسبح، على ما يبدو أنها مبنية عليه، وأرفق الصورة بتعليق عليها جاء فِيْه “كل عام وأنت طيب حبيب أبي أحلى لولا فِيْ الدنيا”.

وانتقل المتابعون على طول الصورة التي نشرها كرارة، مشيدين بحماسه الدائم لتحية أبنائه واهتمامه بحياتهم الخاصة، مشيرين إلَّى الشبه بينه وبين ابنته ليلى.

يشار إلَّى أن الفنان أمير كرارة، تزوج من هند صلاح حسني، شقيقة الممثل واللاعب السابق أحمد صلاح حسني، عام 2010 وأنجب منها نجل “سليم”، وابنتيه “ليلى” و “نيلي”.

وقال كرارة فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية إنه يساعد زوجته فِيْ المطبخ، حيث يميز نفسه بإعداد طبق “الفول” الذي يفضله أبناؤه من بين يديه.

وكشف أيضًا عَنّْ خوفه من الظلام، إذ لا يمكنه النوم إلا فِيْ وجود النور، على عكس زوجته التي لا تنام إلا فِيْ الظلام الدامس، مما يؤدي إلَّى بعض المشاكل بينهما.

على الصعيد الفني، يشارك الفنان المصري أمير كرارة فِيْ مسلسل “سوق القنطو” الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2023 وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وكان آخر أعماله مسلسل “العائدون” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، حيث كان له ظهُور بارز أثناء لعب الدور القيادي، ودارت أحداث المسلسل حول الكشف عَنّْ مخططات التنظيمات. إرهابيين. من سعى لتدمير مصر من خلال الأحداث الحقيقية التي وقعت بين عامي 2022 و 2022، كشف أيضًا كَيْفَ تعاملت الدولة مع تلك المخططات.

كَمْا ظهر أمير كرارة فِيْ مسلسل “الاختيار” من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي الذي وثق فِيْ التسجيلات والأدلة ما شهدته مصر فِيْ سنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وأسباب ذلك. الأخوية. وصوله إلَّى السلطة، والأزمات التي عصفت بمصر فِيْ تلك الفترة، والتي أثارت حالة من الغضب الشعبي ضد الجماعة، وبلغت ذروتها فِيْ ثورة 30 يونيو.