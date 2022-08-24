أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وينشر لقطة رومانسية تجمعهما

احتفل الفنان المصري أمير كرارة بعيد ميلاد زوجته هند صلاح حسني شقيقة الممثل واللاعب السابق أحمد صلاح حسني، بكلمات مليئة بالحب، متمنيا لها السعادة الدائمة.

ونشر كرارة، عبر حسابه على “انستجرام”، صورة رومانسية له مع زوجته، حيث بدت متكئة عليه ليعانقها بدورهما، وكانا فِيْ غاية السعادة، وأرفقت الصورة بتعليق عبر فِيْه عَنّْ تعليقه. حب عميق لها، أتمنى أن يحفظها الله.

وكتبت الفنانة المصرية “كل عام وأنت طيب يا حبيبي وأتمنى لك 100 عام، والله يحفظك لي ولأولادك”.

وتلقى كرارة تهنئة من الفنانين بمناسبة عيد ميلاد زوجته، متمنيا من الله أن يحفظ أسرته الجميلة، ومنهم دارين حداد وهِيْثم شاكر وسوزان نجم الدين، التي علقت “الله يحفظك، يحفظك، يحمي أبنائك”. ويديمك عمرا طويلا “.

كَمْا تدفقت تعليقات المعجبين، متمنياً لزوجته عمراً مديداً مليئاً بالخير والسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي، حيث علق أحدهم “كل عام، إنه جيد وألف خير، ما من شيء أحلى منك. الكيمياء الواضحة بينهما “الله لا يحرمك يا رب، ويديم الألفة والمحبة الواضحة”.

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فِيْها الفنانة أمير صوراً لعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهُور، حيث يعتبرونها مثالاً للعائلة المثالية، حيث يسود التفاهم، وآخرها كانت مع ابنتها، “ليلى” عَنّْدما احتفلت بعيد ميلادها.

نشر كرارة مؤخرًا، عبر تقرير الأستوري على “إنستجرام”، صورة له مع ابنته ليلى أثناء تواجدهما فِيْ المسبح، حيث بدا أنها مبنية عليه وكانا فِيْ غاية السعادة، وكتب “كل عام وأنت طيب، حبيب أبي، أحلى لولا فِيْ العالم.

يذكر أن الفنان أمير كرارة، تزوج عام 2010 من هند صلاح حسني، وأنجب منها ولد “سليم”، وابنتان “ليلى” و “نيلي”.

وقال كرارة فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية إنه يساعد زوجته فِيْ المطبخ، حيث يميز نفسه بإعداد طبق “الفول” الذي يفضل أطفاله إعداده.

وكشف عَنّْ خوفه من الظلام. لا يستطيع أن ينام إلا فِيْ وجود النور، على عكس زوجته التي لا تنام إلا فِيْ الظلام الدامس، وتسبب بعض المشاكل بينهما.

على الصعيد الفني، يشارك الفنان أمير كرارة فِيْ مسلسل “سوق القنطو” الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2023، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وكان آخر أعماله مسلسل “العائدون” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، حيث كان له ظهُور بارز أثناء لعب الدور القيادي، ودارت أحداث المسلسل حول الكشف عَنّْ مخططات التنظيمات. إرهابيين. الذي سعى لتدمير مصر من خلال الأحداث الحقيقية التي حدثت بين عامي 2022 و 2022، كشف أيضًا كَيْفَ تعاملت الدولة مع هذه الخطط، كَمْا ظهرت فِيْ مسلسل “الاختيار 3″، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيدرو ميمي.