أمير كرارة يرد على محمد نجاتي ربنا يكرمك ويرزقك

رد الفنان المصري أمير كرارة على تصريحات مواطنه محمد نجاتي، حيث علق على المقارنة بين إنجازاته الفنية، وبالتالي هدده بالتوقف عَنّْ التمثيل، فِيْ فِيْديو بثه للمرة الأخيرة على حسابه بموقع تويتر. . Instagram.

أعاد أمير كرارة نشر فِيْديو “نجاتي” عبر حسابه بموقع فِيْسبوك وعلق عليه قائلاً “يا حبيبي أنت نجم كبير وكلنا فِيْ أذهاننا. ربنا يكرمك يزيدك”. يمنحك ويوحدنا، وبالتالي عمل وشرف لي “.

وكان نجاتي قد ظهر فِيْ مقطع فِيْديو قال فِيْه “طبعا أمير كرارة نجم كبير وهُو ما حدث لي الآن إلا التعب والجهد والعرق، وهُو يعتبر أنه يتواصل مع حب للناس وقاعدة جماهِيْرية ضخمة كل ما اريد قوله انني لم ادخل فِيْ ترشيحي لمسلسل “محمود المصري مع محمود عبد العزيز جاء ترشيحي عَنّْ طريق مدحت العدل الذي على قيد الحياة وبصحة جيدة، يسأل “.

وأضاف “بخصوص المنشور الذي كتبه أحد الأساتذة، والذي قيل فِيْه، انظر كرارة، أين أنت الآن، ومحمد نجاتي الآن، أين هذه الحاجة التي ليست بيدي وخارجة عَنّْ إرادتي كلنا نشارك ولكن علي أن أفعل أشياء كثيرة لأكَمْل بقية حياتي لأن لدي العديد من الإلتزامات.

وتابع “لست سعيدًا بالاحتياجات التي أعرضها، وأحيانًا يجب أن أعمل لأشياء لا ترضيني حتى أكَمْل حياتي والتزاماتي.

وعلق العديد من أنصار نجاتي على الفِيْديو، معربين عَنّْ تضامنهم معه وتعاطفهم معه “ومنهم الفنانة دنيا المصري التي علقت” أنت ممثلة، ما من شيء مثلك يا محمد. أشهد أنك شخص محترم، سنواتي العشر. الله يكرمك يا موهُوب خلق الله “.

شارك محمد نجاتي فِيْ العديد من المسلسلات، مثل مسلسل “حلم حياة كاملة”، لكنه اشتهر فِيْ مسلسل “حديث الصباح والمساء” للكاتب نجيب محفوظ، وقام بدور البطولة فِيْ المسلسل بدور محمود باشا و. شارك فِيْ وقت لاحق. فِيْ العديد من الأفلام مع النجوم الكبار.