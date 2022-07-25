أمير مرتضى الفوز على سموحة خطوة للدوري

أمير مرتضى

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على سموحة يعد خطوة أقرب إلى فوز الفريق بالدوري.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية “الزمالك حقق فوزا مهما على سموحة، مؤكدا أن عبد الحميد بسيوني مدرب سموحة مدرب رائع”.

وتابع “توقيت مباراة اليوم صعب، لأنها مباشرة بعد الفوز بكأس مصر الموسم الماضي، وكان هدفنا إبعاد اللاعبين عن أجواء الانتصار”.

وأوضح “هدفنا كان تعويض غياب المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم مشيدين بأداء اللاعبين في مواجهة المنافسة الشديدة”.

وأوضح أمير أن أمام الزمالك 8 مباريات، سيركزون خلالها على الفوز.

نجح فريق الزمالك في التغلب على نظيره سموحة بهدفين لم يرد عليهما، في المباراة التي جمعتهما الليلة، الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب الزمالك على سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري بهدفين من أحمد زيزو ​​والتونسي سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

ويواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد السلام.

جدول الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة.