أمير مرتضى يتحدث عن هروب سيسيه وترشحه لرئاسة الزمالك

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك عن هروب الإيفواري رزاق سيسي لاعب كرة القدم في الفريق الأول وإمكانية ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية “رزاق سيسي تخلى فجأة عن الزمالك وترك مفتاح سيارته وراءه”.

وتابع “رزاق سيسي جدد الزمالك قبل رحيله لمدة 3 مواسم، ونعتبره غائبًا حتى الآن ويمكنه العودة، موضحًا أن النادي سيأخذ حقه بشكل جيد في تلك الأزمة”.

وعن ترشيحه لرئاسة الزمالك، قال “سأترشح لرئاسة النادي في حال استفاد من تواجدي، وهذا شرف كبير لي”.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.