أمير مرتضى يرد على “فيديو” إساءة شيكابالا لـ جماهير الأهلي

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك على الفيديو المتداول عن إساءة محمود عبد الرزاق شكابالا لجمهور الأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات متلفزة “جماهير الزمالك لم تهين لاعبي الأهلي، والجماهير الحمراء لم تسيء للأبيض”.

وأضاف “الفيديو المتداول لشيكابالا” ملفق “، وجمهور الأهلي لم يهين لاعبي الزمالك، وجمهور الأبيض لم يهين الأهلي”.

وتابع “شيكابالا اتصل بي وأخبرني أن الفيديو تم تسريبه، وأكد احترامه لجمهور الأهلي ودعا إلى فتح تحقيق في هذه القضية”.

وأوضح “سنتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع الذي تداول هذا الفيديو، لأن شيكابالا لم يفعل ذلك في المقام الأول”.

وأضاف “طارق حامد اعترف في التحقيق بأنه أساء التصرف، ونفذت عقوبته حسب التحقيق الذي تم، وقبل اللاعب العقوبة”.

وتابع “طارق حامد لديه توازن مع الجماهير، وهو يستحق مساعدة الزمالك، وبناءً على طلبه فسخ العقد من أجل مستقبله مع اتحاد جدة”.

وختم “كنت أتمنى أن تنتهي مسيرة طارق حامد مع الزمالك بشكل جيد لأنه مدرب جيد في المستقبل”.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.