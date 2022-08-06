أمير مرتضى يعلق على رباعية الزمالك أمام الجونة

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك على فوز الأبيض الرباعي على الجونة في الدوري المصري الممتاز.

وتغلب الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري التي جمعت الفريقين الليلة، على ملعب خالد بشارة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية “فوز اليوم على الجونة خطوة مهمة نحو الحفاظ على لقب الدوري للزمالك، وما زالت المنافسة مستمرة”.

وأضاف “سنغلق ملف مباراة الجونة ونركز على اجتماع التعويض المقبل رافضين التعليق على قرارات التحكيم”.

وختم الزمالك لا يخطو على أي لاعب بعد رحيل بعض نجومه مؤخرا، معربا عن تمنياته للمغربي أشرف بن شرقي، جانب الفريق السابق، في خطوته الجديدة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة، الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساءً، في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة.