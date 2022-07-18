أمير مرتضى يعلق على مفاوضات عبد الله السعيد وهزيمة الأهلي من بيراميدز

علق أمير مرتضى المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، على خبر المفاوضات مع لاعب بيراميدز عبد الله السعيد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية “لا يمكنني الحديث عن مفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أو رمضان صبحي في الوقت الحالي”.

وأكد أن الحديث عن مفاوضات مع أي لاعب سيضر بالزمالك وفريق اللاعب، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي صفقة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد أن بطولة الدوري الممتاز ما زالت على أرض الملعب ولم يتم تحديدها بعد. رغم خسارة الأهلي أمام بيراميدز واتساع فجوة النقاط.

وتابع “لا أفضل أن أصدر نغمة أن الزمالك يتصدر الدوري ويقترب من حسم اللقب، وهذا ما أحاول أن أنقله للاعبين البيض بعد الفوز على المحلة.

وختم “الأهلي ليس فريقا واقعيا، كما يحب البعض تصويره للرأي العام بعد الهزيمة أمام بيراميديس، لكنه يعاني من بعض المشاكل الفنية على أرض الملعب، لكنه قادر على استعادة مستواه الفني”. وحلها في أقرب وقت ممكن “.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

أمير مرتضى منصور يكشف الموقف النهائي من خروج “أشرف بن شرقي” من الزمالك#مبارك – #TeNTV @لعبة كرة القدم pic.twitter.com/DnG9Ja2WUm

– TeN TV (TeNTVEG) 17 يوليو 2022