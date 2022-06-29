أمير مرتضى يعلنها هذا الثنائي لن نجدد لهما حتى ” لو ببلاش”

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم، رحيل الثنائي طارق حامد نجم القلعة البيضاء، وحارس مرمى الفريق الأبيض الدولي محمد أبو جبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات صحفية، إن طارق حامد بقي خارج أسوار الزمالك لمدة 50 يومًا ثم عاد بوثيقة مكتوبة بخط اليد، تشير إلى أنه لا يحمل أي مستندات طبية وغير مكتوب بختم.

وتابع حديثه أن اللاعب سيخضع للتحقيق خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن أهم الأسباب معرفة أنه تلقى 3 إنذارات في 8 مباريات، حيث إن التحذيرات لا قيمة لها بعد عودته إلى الفيديوهات حتى يتمكن السنوي. لتوديعها خلال فترة التوقف، مع ملاحظة أن الأسبوع تم تمديده لمدة 52 يومًا.

وأضاف، أما بالنسبة لمحمد أبو جبل، فقد أكد أنه تعافى كثيرًا من الإصابة، وفقًا لتقرير طبيب الفريق المصري، ولم يتعرض لأي إصابات، مشيرًا إلى أن اللاعب طلب فجأة عدم التدرب بسبب الإصابة و للتجديد.

وختم بالقول إن الثنائي لن يجدد حتى لو كان (مجانا).