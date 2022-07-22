أمير مرتضى يعلن رحيل بن شرقي وأوناجم عن الزمالك

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إدارة وايت كاسل حسمت ملف من رحلوا عن النادي في الفترة المقبلة.

وأكد أمير مرتضى أن هناك لاعبين تحترمهم الإدارة مثل الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

وقال أمير خلال لقاء هاتفي مع برنامج المباراة استضافه الصحفي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد “هناك لاعبون نحترمهم مثل بن شرقي وأوناجم.

وتابع “تم حل المشكلة لجميع اللاعبين الذين لن يكونوا معنا الموسم المقبل، واتفقنا مع أوناجم وبن شرقي على مغادرتهم خلال أيام قليلة”.

فاز الزمالك بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس.

توج الزمالك بكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأندية التي حققت أكبر عدد من الألقاب.