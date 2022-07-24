أمير مرتضى يكشف عن أول تحرك للزمالك ضد سيد عبد الحفيظ

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك عن أول خطوة للزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

تجاهل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم للأهلي قاعة شرف لاعبي الأهلي خلال حفل تتويج كأس مصر ولم يصافح مرتضى منصور رئيس الأهلي الأبيض.

وقال أمير في تصريحات متلفزة “الزمالك سيتقدم بشكوى ضد سيد عبد الحفيظ وكل من خرج عن النص، في حفل تتويج كأس مصر، ولم يمر بقاعة الشرف”.

وأضاف “نطالب بفرض أقصى عقوبة لمن يخرج عن النص، لأننا نحترم المتنافس وننفذ البروتوكول من خلال العداء الفخري”.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.