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أمير مرتضى يكشف عن أول تحرك للزمالك ضد سيد عبد الحفيظ

كتب newsaفي آخر تحديث
أمير مرتضى يكشف عن أول تحرك للزمالك ضد سيد عبد الحفيظ

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك عن أول خطوة للزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

تجاهل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم للأهلي قاعة شرف لاعبي الأهلي خلال حفل تتويج كأس مصر ولم يصافح مرتضى منصور رئيس الأهلي الأبيض.

وقال أمير في تصريحات متلفزة “الزمالك سيتقدم بشكوى ضد سيد عبد الحفيظ وكل من خرج عن النص، في حفل تتويج كأس مصر، ولم يمر بقاعة الشرف”.

وأضاف “نطالب بفرض أقصى عقوبة لمن يخرج عن النص، لأننا نحترم المتنافس وننفذ البروتوكول من خلال العداء الفخري”.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.