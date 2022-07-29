أمير مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز على فيوتشر

كتب / احمد خيري

وجه أمير مرتضى منصور، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، رسالة لجماهير الفريق الأبيض بعد الفوز على فوتورو.

تغلب الزمالك على المستقبل بهدف نظيف، في المباراة التي واجهتهم الليلة، على ملعب الأهلي، ضمن منافسات اليوم السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أمير في تصريحات متلفزة “الحمد لله على الفوز والحصول على النقاط الثلاث .. أشكر اللاعبين والجهاز الفني على المجهود الذي بذلوه.

وأكد أن لاعبي الزمالك كانوا على مستوى المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالفريق والمعاناة من ضغوط وتغيير بعض المواقف.

وتابع “جماهير الزمالك رقم 1 الذين يمثلون اللاعبين، ويعطينا دفعة كبيرة، وهذا حافز لنا للفوز في كل مباراة، ولا بد من زيادة التركيز خلال الفترة المقبلة على الفوز بالمباريات. “

وأضاف “لا تقلق على جماهير الزمالك، فاللاعبون لديهم إصرار كبير على الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم”.

وختم “نحترم المنافس في كل مباراة للفوز بالنقاط الثلاث ولاعبينا لديهم تركيز كبير للفوز”.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 63، محتلا صدارة جدول الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 42، في المركز الرابع على جدول المسابقة.