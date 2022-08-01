أمير يزبك يتاجر بـ”رغيف الخبز”.. ويعلن أنا مُهربّ.. اشتكوا علي

فاجأ الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق “تهريب الخبز” الذي يرتكبه، بينما كان يوقف سيارته على جانب الطريق ويصور محتويات السيارة من أحد اللبنانيين. المناطق.

استغل يزبك أزمة الخبز التي يمر بها لبنان، والتي وصلت إلَّى مرحلة غير مسبوقة فِيْ تاريخ البلاد، ليقود حديث الناس واصفا إياها بـ “الاستفزازية”، كَمْا قال فِيْ مقطع الفِيْديو الذي نشره على حسابه. الرسمية. حسابات على منصات التواصل الاجتماعي “عملية تهريب من الدرجة الأولى” .. هذا الفِيْديو من صنع القضاء المختص والجهات المهتمة، وكل من يصل إلي يؤثر علي .. وتحت مسؤوليتي “، مضيفًا” أنا أنا مهرب، اشتكوا مني ”.

بهذا الفعل أضاء الفنان اللبناني أمير يزبك الشارع اللبناني الذي يعاني من أزمة رغيف، خاصة مع إغلاق عدد كبير من المخابز وارتفاع أسعار الخبز فِيْ السوق السوداء، مما أثار الجدل بسلوكه عَنّْدما وثق مقطع فِيْديو وهُو يهرب كَمْيات كبيرة من الخبز متسائلا لماذا فعل ذلك.

جدير بالذكر أن الحصول على كيس الخبز أصبح مهمة شاقة وصعبة على المواطن اللبناني منذ أكثر من شهر، فِيْ ظل المشاكل الاقتصادية التي تمر بها بلاده.

من جهته هاجم الفنان اللبناني راغب علامة رؤساء لبنان، وألقى باللوم عليهم فِيْ الأوضاع التي يعيشها اللبنانيون، لا سيما أزمة قطع الخبز المستمرة منذ فترة طويلة، عبر تغريدة نشرها على موقع تويتر. حساب Twitter الخاص به.

ونشر راغب صورة لبائع يحمل حزمة خبز، ويظهر أيضا أيدي المواطنين تتوافد لشراء الخبز منه، وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة “شكرا أيها الحكام! لقد برعتم فِيْ إدارة بلادنا وهذا نعمة من الله. لقد برعت فِيْ حماية كرامة المواطن! لقد برعت فِيْ تجويع الفقراء. شكرا لك أيها الأبطال “.

تداول العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فِيْديو تظهر عشرات اللبنانيين يصطفون للحصول على رغيف خبز. بعد أزمة خانقة سببها نقص الطحين فِيْ البلاد، بعد انقطاع إمداداتها من أوكرانيا بسبب حربها مع روسيا.