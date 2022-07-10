أمينة شلباية الانتقادات لا تهزني.. وأحاول ابتكار “اتيكيت” لأكلة الكوارع

أكدت خبيرة التجميل والآداب، أمينة شلباية، أنها لا تلتفت إلَّى الانتقادات التي تلقتها فِيْ الساعات الأخيرة، فِيْ سياق نشر مقاطع فِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتثقيف الجمهُور حول طريقة التغذية الصحيحة لكل وجبة. ، مشيرة إلَّى أنه لا يترنح على الإطلاق وسيستمر فِيْ طريقه إلَّى وظيفته التي كان شغوفًا بها لسنوات. .

وأضافت شلباية، فِيْ حديثها لـ “العرب اليوم”، أنها ليست غاضبة من مثل هذا النقد، لأن الأزمة من وجهة نظرها تكَمْن فِيْ عدم معرفة الناس بقواعد الآداب هذه، مضيفة أنها تستهدف الأطفال .. والفتيات. بعض المراهقين الآن حتى يتمكنوا فِيْ السنوات الخمس القادمة من إدراك شكل وقواعد تناول أي طعام، مع ملاحظة أنه بعد فترة من الوقت سوف يفهم الجميع أن ما تفعله على ما يرام، ولكن ما حدث هُو أن بعض الأشخاص “مختنقون “. فوق”.

أكدت أمينة شلباية أن قواعد الإتيكيت علم ودراسة، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير ممن يتبعون تلك القواعد فِيْ الفترة المقبلة، على غرار ما حدث فِيْ مقاطع مستحضرات التجميل التي لم يعرفها أحد منذ سنوات، والآن لقد انتشرت على نطاق واسع، مضيفًا أن الناس بحاجة إلَّى النهُوض، وأولئك الذين لا يعرفون يحتاج إلَّى معرفة الأشياء الصحيحة والبدء فِيْ التجريب.

ولفتت إلَّى أنها لا تعرف ما الذي ستتمكن من فعله فِيْ المستقبل، سواء كان ذلك بالظهُور فِيْ برنامج أو غير ذلك، لكنها ستستمر فِيْ نشر مقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها ما كانت تفعله منذ سنوات.، إضافة إلَّى الانتقادات التي لن تثنيها عَنّْ موقفها، معلّقة “أنا لم أرتكب جريمة فِيْ هذه الفِيْديوهات. لقد فعلت الشيء الطبيعي. لن نخسره ولن ننقصه أو اخفضه”.

وبينت أن هناك حديثاً فِيْ الجمهُور عَنّْ اتجاه “أكل البقسماط” وتناوله مع الصلصة أو بدونها، مبينة أن البعض يتحدث عَنّْ أي أمر، لكن مكوناته معروفة، مشيرة إلَّى أن ما يهمها هُو طريقة أكله. فقط كَيْفَ تأكل

تحدثت أمينة شلباية عَنّْ جهلها بالسمك المرقط، فقالت إنها لم تأكله قط فِيْ حياتها ولم تكن تعلم به، وتحدثت عَنّْ عدم معرفتها به، ليس لأنه صعب عليها، بل إنها ستحاول. للتعرف على هذا الطعام وابتكار شكل من أشكال آداب تناوله، مضيفًا “لم أكن أعرف ما هُو شكله، لكن يمكنني النظر إليه وسأعرف كَيْفَ أتناوله”.

وكانت خبيرة الموضة والإتيكيت أمينة شلباية قد حذرت من أكل الفتات بالملعقة كَمْا هِيْ العادة لدى الكثيرين، مؤكدة أن الفتات واللحوم لا يؤكلان إلا بالشوكة والسكين، وضرورة استخدام الشوكة فِيْ ذلك. تأكل. الأرز وقطع الخبز، واستخدام السكين والشوكة لتقطيع وأكل قطع اللحم.

وتحدث عَنّْ النظام الغذائي الذي تبناه، مشيرا إلَّى أنه غير صحي، فهُو يأكل السكريات والحلويات والأطعمة المختلفة ولكن فِيْ حدود وبكَمْيات قليلة حتى لا يؤثر على وزنه أو قوته “أنا آكل كل ما أريد، ولكن مع حدود، وأنا مدمن على الشوكولاتة. الشيء المهم هُو أنني أشرب الكثير من الماء، وأمارس الرياضة باستمرار، ولا أتوقف عَنّْ تناولها “.