أكدت خبيرة الموضة والإتيكيت أمينة شلباية أنها لا تمانع فِيْ استخدام الفنانين للفِيْديوهات الخاصة بها لتعليم الآداب وأساليب اللباس الصحيحة، لأنهم يعلقون عليها بطريقة مهذبة.

وقالت شلباية إن النجمة التي تعجبها أكثر فِيْ طريقة اختيارها للملابس هِيْ درة التونسي، مشيرة إلَّى أنها تعرف ما يبدو جيدًا عليها والألوان التي تناسبها.

وعَنّْ التزام الفنانين بقواعد الإتيكيت، قال إنه يستطيع الحكَمْ عليهم لأنه لم يكن حاضرا معهم فِيْ المناسبات الرسمية.

كَمْا علقت أمينة شلباية “بدأ الفنانون بشكل عام يتعرفون على الآداب وقواعدها، لكن البعض منهم يواجه مشاكل مع مساعديهم فِيْ اختيار الملابس المناسبة لهم لأن بعضهم غير مؤهل لذلك، وخلال فترة قصيرة. ستصبح الآداب مهِيْمنة فِيْ النهاية، كَمْا هُو الحال مع قواعد العَنّْاية بالبشرة واستخدام قواعد العَنّْاية بالبشرة المناسبة لها “.

وقال فِيْ حديثه عَنّْ الجراحة التجميلية “أنا لست منخرطًا فِيْ الجراحة التجميلية التي تغير الملامح تمامًا، لأنها تخفِيْ براءة ملامح الوجه. على المستوى الشخصي، أستخدم الفِيْلر والبوتوكس لأشياء بسيطة”.