أمينة شلباية صُدمت بعدم الوعي بالاتيكيت.. والسخرية مني لا تهزلي شعرة

قالت خبيرة الموضة والإتيكيت أمينة شلباية، إن فكرة تقديم فِيْديوهات الإتيكيت ليست جديدة، حيث كانت تقدمها على شكل نصائح للجميع عبر حسابها الشخصي على فِيْسبوك.

وأضاف شلباية “قبل شهر رمضان قررت أن أعرضه بطريقة عملية على شكل فِيْديوهات، وقد فوجئت بردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر أول فِيْديو إتيكيت”.

وأضاف “أعلم أنه لا يوجد وعي بقواعد الآداب، لكن حجم ردود الفعل فاجأني حيث تبين أن مستوى قلة الوعي ممتاز”.

وعلقت أمينة شلباية على استخدام بعض النجوم ورواد شبكات التواصل الاجتماعي للسخرية “لم يزعجني ذلك أبدًا ؛ على العكس من ذلك، هناك مقاطع فِيْديو جعلتني أضحك كثيرًا، وأولئك الذين يستخدمون مقاطع الفِيْديو يرسلون لي رسائل حب، وقد ساعدني استخدامهم للفِيْديوهات على الانتشار بسرعة “.

أبرزت خبيرة الموضة والآداب “ثقتي بنفسي والرسالة التي أريد توضيحها جعلتني أتبعها، لكن ليس سعياً وراء الاتجاه أو لاكتساب شهرة أكبر”.

وأوضحت أمينة أنها أغلقت مدرسة الآداب الخاصة بها لأنها اختارت رعاية أطفالها، خاصة أنها انفصلت عَنّْ زوجها، لذلك أرادت الاعتناء بهم أكثر.

وعلق “يجب أن أكون معهم لأنني أنا من أربيهم، خاصة وأنهم فِيْ بداية المراهقة تحت تصرفِيْ”.