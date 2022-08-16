أمينة شلباية عَنّْ خلطة رضوى الشربيني لتكبير شفاهها سطحية وتسبب التهابا

قالت خبيرة التجميل والإتيكيت أمينة شلباية، إن اعتماد أي فتاة على يمزج الوجه بشكل عام غير صحي، وأشارت إلَّى أنه بغض النظر عَنّْ التقارير الإعلامية، فإن رضوى الشربيني فِيْ إحدى حلقات برنامجها “هِيْ وفقط عَنّْدما كشفت خليتها لتكبيرها. “شفتيها” ونفت موضوع خضوعها، أما بالنسبة لعمليات التجميل فإن اللجوء إلَّى الحقن هُو الأفضل إذا أرادت الفتاة تكبير “شفتيها”.

وعلقت أمينة شلباية، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن اللجوء إلَّى الخلطات الطبيعية لتكبير الشفاه أمر خاطئ لأنها لا تدوم طويلاً، بل هِيْ حالة مؤقتة بسبب تأثير المزيج الذي يسبب نوعًا من الالتهاب، وبعد ذلك تعود الشفاه إلَّى طبيعتها.

قال شلباية “أما الخلطات فلا شيء مثل هذا لأنه سيكون هناك التهاب. ولا يوجد شيء طبيعي يمكن أن يؤدي إلَّى تضخم دائم للشفتين كالحقن .. وهذا الخليط سطحي لأن البعض يلجأ إليه. يمتزج مع وجود الصلصة الحارة وبعض المكونات، لكن لفترة لن يكون الأمر هكذا دائمًا.

وعَنّْ الضرر الذي يمكن أن يسببه الخليط الذي كشفت عَنّْه رضوى الشربيني، أو أي خلطة طبيعية أخرى، قالت خبيرة التجميل المصرية أمينة شلباية، إن الوصفة الواردة يمكن أن تسبب الجفاف، بالإضافة إلَّى وجود بعض الالتهابات فِيْ ذلك. المنطقة. المنطقة نتيجة للمكونات.

وأضافت أن الضرر يختلف من فتاة لأخرى حسب بشرتها ونوع بشرتها، فاللبن والزبادي على سبيل المثال يمكن أن يسبب مشاكل بسبب نوع البشرة وبشرتها.

رفضت أمينة شلباية أن تلجأ الفتاة إلَّى عملية تكبير الشفاه، مفضلة أن يكون كل شيء طبيعيًا، أما إذا أرادت الفتاة تكبير شفتيها فعليها اللجوء إلَّى الحقن لأنها تدوم لفترة من 3 إلَّى 6 أشهر. ، مما يدل على أن الحقنة نفسها لا تدوم وبالتالي لا توجد وصفة طبيعية طويلة الأمد.

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلًا بين متابعيها خلال اليومين الماضيين، بعد أن نفت تمامًا أنها لجأت إلَّى عمليات التجميل، نظرًا لاستمرار ظهُورها بشفاه مختلفة عَنّْ المعتاد.

كشفت الشربيني عَنّْ مزيجها السري الذي يجعل شفتيها ممتلئتين بل وتشبه “شفاه” النجمة العالمية أنجلينا جولي، موضحة أنها تتبع وصفتها الخاصة للحصول على مظهر الشفاه الذي تريده.

وأضافت رضوى الشربيني أنها تلقت أكثر من رسالة عبر أشخاص يسألونها رضوى نسخت شفتيك، أين فعلت ذلك المتابعة قبل أن أنظر إلَّى الهُواء أو أثناء النهار إذا خرجت مع أصدقائي … أصنع خليط من القرفة والفلفل الحار وفازلين طبي وزيت اللوز الحلو، وهناك من يضع الخليط، هذا هُو الزنجبيل “.

طبقت رضوى الشربيني الوصفة على الكاميرا، وعلقت قائلة “الخليط يرسم الشفاه أولاً ويرفعها، وإذا كنت تستطيع تحمل الصلصة الحارة يمكنك أن تأخذ شفاه أنجلينا جولي”، مؤكدة ضرورة توخي الحذر عَنّْد وضعها. من أي مكون فِيْ المزيج، لن يسبب تورمًا أو يترك علامات. “